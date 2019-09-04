"Расстрельные списки": Соратникам Порошенко тайно советуют бежать, пока не поздно

Информация, по предварительным данным, "утекла" из украинской Генпрокуратуры. Некоторые сотрудники, симпатизирующие Порошенко и его сторонникам, решили предупредить их о грозящей опасности.

Как передает телеграм-канал "Шаурма Зеленского", информаторы передают соратникам экс-президента Незалежной, что вскоре в их отношении будут возбуждены уголовные дела по "коррупционным" статьям. После этого фигурантов непременно арестуют.

Поэтому потенциальным арестантам советуют как можно скорее бежать из страны. И не абы куда – а в государства, которые не выдают Украине тех, кто находится на их территориях – к примеру, Великобритания и Израиль.

По данным канала, в первую очередь в поле зрения силовиков попадут люди, которые пользовались дотациями из бюджета Украины на агропромышленный комплекс. Также могут быть уличены в преступлениях те, кто поставлял дорогостоящее оборудование государственным компаниям.

Как сообщала "Русская Весна", ранее стало известно, что Госбюро расследований Украины завело уголовное дело в отношении бывшего спикера Верховной рады Андрея Парубия.