"Расстреливать из атомного оружия!": Тимошенко попыталась попасть на переговоры с русскими

По словам привлечённого к работе украинской делегации в трёхсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию ситуации в Донбассе в качестве представителя так называемых Киевом "отдельных районов Донецкой области" журналист Сергей Гармаш рассказал о том, что после ухода Леонида Кучмы из ТКГ Тимошенко просила главу офиса президента Андрея Ермака дать ей возможность возглавить украинскую делегацию.

По словам Гармаша, Тимошенко подчёркивала, что у неё есть план и она подключит все свои дипломатические связи как в России, так и на Западе, однако план не представила.

На фоне этой информации авторы донецкого Telegram-канала Inside Donetsk напомнили слова Тимошенко от 2014 года, которые она произнесла в беседе с политиком Шуфричем.

"А что теперь делать 8 миллионам русских, которые остались на территории Украины, они ж изгои?" - спросил он тогда у Тимошенко.

"Блин, их расстреливать надо из атомного оружия!" - последовал ответ женщины-"миротворца".