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"Расстреливать из атомного оружия!": Тимошенко попыталась попасть на переговоры с русскими

05 августа 2020, 15:25  •  144 • Политика
Глава украинской фракции "Батькивщина" политик Юлия Тимошенко попыталась попасть на переговоры с русскими, рассказал представитель украинцев на переговорах в Минске. Жители Донбасса сразу вспомнили знаменитые слова политика-"миротворца" о том, что восставших против агрессии Киева русских "расстреливать надо из атомного оружия".
По словам привлечённого к работе украинской делегации в трёхсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию ситуации в Донбассе в качестве представителя так называемых Киевом "отдельных районов Донецкой области" журналист Сергей Гармаш рассказал о том, что после ухода Леонида Кучмы из ТКГ Тимошенко просила главу офиса президента Андрея Ермака дать ей возможность возглавить украинскую делегацию.
По словам Гармаша, Тимошенко подчёркивала, что у неё есть план и она подключит все свои дипломатические связи как в России, так и на Западе, однако план не представила.
На фоне этой информации авторы донецкого Telegram-канала Inside Donetsk напомнили слова Тимошенко от 2014 года, которые она произнесла в беседе с политиком Шуфричем.
"А что теперь делать 8 миллионам русских, которые остались на территории Украины, они ж изгои?" - спросил он тогда у Тимошенко.
"Блин, их расстреливать надо из атомного оружия!" - последовал ответ женщины-"миротворца".

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