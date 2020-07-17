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"Расставил их, как фотограф, потом вошли убийцы": Полная картина расстрела Царской семьи
17 июля 2020, 12:00 • 36 • Политика
В ночь с 16 на 17 июля 1918 года в Екатеринбурге была жестоко убита вся Царская семья. По воспоминаниям очевидцев была восстановлена полная картина преступления. Перед расстрелом чекист Янкель Юровский долго расставлял Царя и членов его семьи, словно фотограф.
Ровно 102 года назад в ночь с 16 на 17 июля в Екатеринбурге была полностью уничтожена Царская семья. По воспоминаниям участников той страшной расправы удалось восстановить полную картину произошедшего.
Вначале командовавший расстрелом чекист Янкель Юровский попросил членов Царской семьи пройти к восточной стене. После этого он вежливо и деловито расставлял всех, словно для фотографии.
Царь попытался переспросить, но Юровский тут же выстрелил в него. После этого все начали стрелять. Из-за этого комнату заволокло дымом, пули начали рикошетить, грозя задеть самих палачей. После этого дал команду прекратить огонь.
Однако самое страшное было только впереди. Когда дым немного рассеялся, стало понятно, что многие ещё живы.
Когда на носилки стали класть тело одно из дочерей Царя, выяснилось, что она тоже ещё жива. Она закричала и закрыла лицо рукой. Тогда её стали добивать штыком винтовки. Другая дочь Царя попыталась прикинуться мёртвой. Её убили выстрелом в грудь из пистолета.
Но хуже всех пришлось горничной Анне Демидовой. Во время стрельбы она закрылась подушкой и почти не пострадала. Её попытались добить штыком, но тот оказался тупым и лишь причинял боль женщине.
Всего в ту ночь советскими чекистами было убито 11 человек - сам Царь Николай II, его жена Императрица Александра Федоровна, четыре дочери - Ольга, Татьяна, Мария и Анастасия, сын - Цесаревич Алексей, семейный врач Романовых Евгений Боткин, повар Иван Харитонов, камердинер Алоизий Трупп и горничная Анна Демидова.
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