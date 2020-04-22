Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
А как же «агрессор»? Украинская верхушка выстраивается в очередь на поклон в Мос...
«Вообще не объяснили ситуацию»: почему 27 серпуховских врачей отказались работат...
«Армата» сдала экзамен в Сирии
"Он американец": "Иностранное гражданство" депутата вызвало ...
Главная / Политика

"Рассорить Россию и Белоруссию не удастся": Эксперт вынес приговор попыткам США "вбить клин"

22 апреля 2020, 14:10  •  48 • Политика
Эксперт Юрий Рогулев вынес приговор плану США "вбить клин" между Москвой и Минском при помощи нового посла."Рассорить Россию и Белоруссию не удастся", - уверен американист.
Американская сторона пытается рассорить Россию и Белоруссию. Об этом "ПолитЭксперту" заявил американист Юрий Рогулев.
Ранее стало известно о том, что новым послом США в Минске может стать Джули Фишер. До этого она работала в американских посольствах в Тбилиси и Киеве, а также занимала пост заместителя постоянного представителя Штатов при НАТО. С 2008 года в Белоруссии нет американского посла, что связано с ухудшением отношений двух стан.
Комментируя ситуацию, Рогулев напомнил, что совсем недавно Минск посетил американский госсекретарь Майк Помпео. При этом белорусская сторона выразила заинтересованность в восстановлении двусторонних отношений.
Как считает эксперт, Вашингтону необходимо держать руку на пульсе, ибо он заинтересован в том, чтобы не допустить сближения России и Белоруссии ради экспансии на постсоветское пространство. Поэтому американцы будут пытаться вбить клин в отношения. Например, воспользовавшись конфликтом в энергетической сфере.
"Я думаю, что рассорить Россию и Белоруссию не удастся. Тут ситуация другая, это всё-таки не Украина и не Грузия. Никаких открытых конфликтов у России с Белоруссией нет, и основания для конфликта отсутствуют", - уверен американист.
Как заявил на прошлой неделе президент России Владимир Путин, он считает естественным процессом то, что входившие в состав Советского Союза республики объединяют усилия для достижения целей. Подобная кооперация повышает конкурентоспособность каждого из участников, пишет телеканал "360".
Но это понимают и на Западе, который чинит препятствия процессу глубокой интеграции на постсоветском пространстве, дабы помешать росту конкурента.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



48
Источник
Похожие новости
22 апреля 2020, 01:10
Воздушная "стычка" на Балтике: Истребители России пролетели над эсминцем США, F-16 кинулись на перехват
22 апреля 2020, 01:10
Америке есть что скрывать. Онищенко объяснил "возню" с биолабораториями
22 апреля 2020, 01:10
Продление карантина в России до мая исполнит мечту Обамы - Михаил Делягин
22 апреля 2020, 11:10
Американцы нашли преемника Лукашенко
22 апреля 2020, 01:10
Рынки нефти продолжит трясти до мая? Новак объяснил причину краха цены на чёрное золото
22 апреля 2020, 03:10
В Совфеде напомнили о роли РФ в улучшении ситуации с COVID-19 в Италии
Новости партнеров
 
Выбор дня
22 апреля 2020, 07:10
На три части: сценарий развала Украины расписан и утверждён постранично
22 апреля 2020, 01:10
Воздушная "стычка" на Балтике: Истребители России пролетели над эсминцем СШ...
22 апреля 2020, 07:10
В Эстонии признали, что Крым - русский. Что случилось с "кастрюльным" конгр...
22 апреля 2020, 03:10
"Украина всех перехитрила. Опять": Блогер о претензиях "Нафтогаза"...
22 апреля 2020, 01:10
Америке есть что скрывать. Онищенко объяснил "возню" с биолабораториями
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
21 апреля 2020, 06:10
Разъяреный Аваков размечтался об убийствах без суда и следствия
18 апреля 2020, 19:10
«Обезьянки с Майдана, не можете справиться сами, попросите Россию»: От «импотента» Зеленского требует обратиться к Москве за помощью
21 апреля 2020, 05:10
И это только начало: чего еще нам ждать от 2020 года?
15 апреля 2020, 17:10
Ситуация на Украине приобретает неуправляемый характер
19 апреля 2020, 02:10
Грузия: «Экспорт и туризм на нуле. Зато мы больше не зависим от России» (Обзор ИноСми)
17 апреля 2020, 22:10
Выдержал лишь три минуты: "Невыразительному" Силуанову дали недвусмысленный намёк
21 апреля 2020, 09:10
Америка продемонстрировала силу, по-настоящему угрожающую России
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.