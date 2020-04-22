"Рассорить Россию и Белоруссию не удастся": Эксперт вынес приговор попыткам США "вбить клин"

Американская сторона пытается рассорить Россию и Белоруссию. Об этом "ПолитЭксперту" заявил американист Юрий Рогулев.

Ранее стало известно о том, что новым послом США в Минске может стать Джули Фишер. До этого она работала в американских посольствах в Тбилиси и Киеве, а также занимала пост заместителя постоянного представителя Штатов при НАТО. С 2008 года в Белоруссии нет американского посла, что связано с ухудшением отношений двух стан.

Комментируя ситуацию, Рогулев напомнил, что совсем недавно Минск посетил американский госсекретарь Майк Помпео. При этом белорусская сторона выразила заинтересованность в восстановлении двусторонних отношений.

Как считает эксперт, Вашингтону необходимо держать руку на пульсе, ибо он заинтересован в том, чтобы не допустить сближения России и Белоруссии ради экспансии на постсоветское пространство. Поэтому американцы будут пытаться вбить клин в отношения. Например, воспользовавшись конфликтом в энергетической сфере.

"Я думаю, что рассорить Россию и Белоруссию не удастся. Тут ситуация другая, это всё-таки не Украина и не Грузия. Никаких открытых конфликтов у России с Белоруссией нет, и основания для конфликта отсутствуют", - уверен американист.

Как заявил на прошлой неделе президент России Владимир Путин, он считает естественным процессом то, что входившие в состав Советского Союза республики объединяют усилия для достижения целей. Подобная кооперация повышает конкурентоспособность каждого из участников, пишет телеканал "360".

Но это понимают и на Западе, который чинит препятствия процессу глубокой интеграции на постсоветском пространстве, дабы помешать росту конкурента.