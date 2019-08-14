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"Рассматриваться не будет": Кабмин Украины дерзко ответил Зеленскому на просьбу снять Кличко
14 августа 2019, 13:54 • 198 • Политика
Существующий состав правительства Украины не будет даже рассматривать запрос офиса президента Владимира Зеленского о снятии Виталия Кличко с поста главы Киевской городской государственной администрации. "Рассматриваться не будет", - заявил пресс-секретарь премьер-министра Владимира Гройсмана Василий Рябчук.
По его словам, вопрос о согласовании увольнения Виталия Кличко был обсужден между членами правительства. "Принято решение, что действующим составом правительства рассматриваться оно не будет", - написал Рябчук в среду в Facebook.
Напомним, в июле глава офиса президента Украины Андрей Богдан обратился к правительству с просьбой уволить главу Киевской горадминистрации Виталия Кличко.
Сам Кличко заявил, что инициативы по разделению власти в Киеве с отстранением его с поста главы КГГА являются противоречащими законодательству. По его словам, разделение должностей и введение в столице "двоевластия" нарушает конституцию Украины.
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