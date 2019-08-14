"Рассматриваться не будет": Кабмин Украины дерзко ответил Зеленскому на просьбу снять Кличко

По его словам, вопрос о согласовании увольнения Виталия Кличко был обсужден между членами правительства. "Принято решение, что действующим составом правительства рассматриваться оно не будет", - написал Рябчук в среду в Facebook.

Напомним, в июле глава офиса президента Украины Андрей Богдан обратился к правительству с просьбой уволить главу Киевской горадминистрации Виталия Кличко.

Сам Кличко заявил, что инициативы по разделению власти в Киеве с отстранением его с поста главы КГГА являются противоречащими законодательству. По его словам, разделение должностей и введение в столице "двоевластия" нарушает конституцию Украины.