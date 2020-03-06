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"Расследовать должна инквизиция": Поклонская словами украинской группы ответила на водную блокаду Крыма

06 марта 2020, 21:35  •  51 • В мире
Депутат Госдумы Наталья Поклонская обратилась к президенту Украины Владимиру Зеленскому. Она процитировала строчку из песни украинской группы "Грибы": "Между нами тает лёд". Так Поклонская отреагировала на заявление премьера Шмыгаля о подаче воды в Крым. Она заявила, что такие преступления "расследовать должна инквизиция".
Депутат Госдумы Наталья Поклонская на своей странице в Telegram-канале необычно отреагировала на заявление нового премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля о поставках воды в Крым.
"Похоже, мои послания доходят до Зеленского, и это очень хорошо. Мы же оба украинцы, только я гражданка России, а он - Украины. Как президент Украины он обязан заботиться обо всех украинцах - даже тех, кто находится за пределами страны", - заявила Поклонская.
Депутат одобрила идею снять водную блокаду с полуострова. Поклонская назвала это средневековым преступлением, "которое должна расследовать инквизиция". "Между нами тает лёд", - закончила Поклонская свой пост.
Напомним, ранее СМИ сообщали, что новый премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сделал неожиданное заявление по поводу подачи воды в Крым. Как передаёт телеканал "1+1", Шмыгаль сказал, что украинские власти обязаны восстановить водоснабжение полуострова. По словам нового премьера, это логически следует из претензий украинских властей на возвращение Крыма.
Шмыгаль подчеркнул: раз Киев утверждает, что в Крыму живут украинцы, и требует возвращения территории, то перекрывать им воду страна не имеет права. Шмыгаль заявил, что это "не вопрос бизнеса" и "не вопрос торговли с оккупантами", имея в виду российские власти.
Однако позже Шмыгаль отказался от своих слов. Он заявил, что его не так поняли, а его тезисы затерялись из-за "шума в студии".

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