"Расследованием руководит ВОЗ": ООН призвала Китай содействовать в исследовании о COVID

ООН призвала все страны мира, в том числе Китай, содействовать ВОЗ в расследовании источника возникновения коронавируса.

ООН обратилась ко всем странам, в том числе к Китаю, с просьбой содействовать в расследовании ВОЗ о происхождении вируса COVID-19.

ВОЗ руководит этим процессом, и они отвечают за то, как проводится это расследование. Мы просим все страны-члены (ООН - ред.), в том числе Китай, полностью сотрудничать с ВОЗ,

- заявил в пятницу, 23 июля, заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак.

Ранее представитель госкомитета здравоохранения КНР заявил, что формулировки, которые использует ВОЗ в ходе расследования о возникновении коронавируса, не относятся к науке, и отказался следовать им. В США заявили, что отказ Китая участвовать в расследовании является опасным и разочаровывающим, передаёт "РИА Новости".

В ООН отметили, что генсек ООН Антониу Гутерриш также выступает за сотрудничество с Китаем.

Как сообщал Царьград, между тем есть не меньше оснований подозревать в утечке вируса и США. Китай потребовал от ВОЗ проведения расследования возможной утечки коронавируса на американской базе Форт-Детрик в 2019 году.