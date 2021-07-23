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"Расследованием руководит ВОЗ": ООН призвала Китай содействовать в исследовании о COVID
23 июля 2021, 23:15 • 18 • Политика
ООН призвала все страны мира, в том числе Китай, содействовать ВОЗ в расследовании источника возникновения коронавируса.
ООН обратилась ко всем странам, в том числе к Китаю, с просьбой содействовать в расследовании ВОЗ о происхождении вируса COVID-19.
ВОЗ руководит этим процессом, и они отвечают за то, как проводится это расследование. Мы просим все страны-члены (ООН - ред.), в том числе Китай, полностью сотрудничать с ВОЗ,
- заявил в пятницу, 23 июля, заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак.
Ранее представитель госкомитета здравоохранения КНР заявил, что формулировки, которые использует ВОЗ в ходе расследования о возникновении коронавируса, не относятся к науке, и отказался следовать им. В США заявили, что отказ Китая участвовать в расследовании является опасным и разочаровывающим, передаёт "РИА Новости".
В ООН отметили, что генсек ООН Антониу Гутерриш также выступает за сотрудничество с Китаем.
Как сообщал Царьград, между тем есть не меньше оснований подозревать в утечке вируса и США. Китай потребовал от ВОЗ проведения расследования возможной утечки коронавируса на американской базе Форт-Детрик в 2019 году.
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