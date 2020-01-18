"Расследование не окончено, но вы виноваты. Так мужики себя ведут?" Лавров - о крушении "Боингов" на Украине и в Иране

На ежегодной пресс-конференции исполняющему обязанности министра иностранных дел Сергею Лаврову задали вопрос о расследовании крушения "Боингов" на Украине и в Иране. Лавров подробно высказал свою точку зрения.

"Я не припомню, чтобы МИД официально говорил о том, что самолет был сбит - это дезинформация. Я не припомню. Вы можете это опровергнуть, если у вас факты есть. Мы только выступали, чтобы была установлена истина, как и с малайзийским "Боингом". Я никого не хочу оправдывать, это человеческая ошибка, что это было непреднамеренно, все уже поняли. Требуют компенсации, это право родственников, и иранская сторона рассмотрит эти требования. Но я никого не хочу убеждать, что этого не могло бы быть. Но американцы уничтожили в беспрецедентной операции генерала Сулеймани. Иранцы ответили выверенно, предупредив Ирак. И американцы были предупреждены. Но есть информация, что после этой атаки иранцы ожидали ещё одного удара США, не знали, в какой форме, но в воздухе было минимум шесть F-35, прямо на границе Ирана. И эта информация еще подлежит перепроверке. Но хочу подчеркнуть нервозность", - сказал Лавров.

Глава МИД заявил, что Россия хочет только ясности. И настаивает на объективном расследовании, как и в случае с малайзийским "Боингом" на Украине. По словам Лаврова, о некоторых вещах "нидерландцы не хотят говорить". И. о. министра считает, что резолюция, требовавшая привести расследование в соответствие с нормами, не соблюдалась. Лавров также напомнил, что Малайзию никто не пригласил в следственную группу. Её позвали через полгода, но не для расследования, а для "выяснения техмоментов".

"Нас же там не ждали, не хотели, но мы активно сотрудничали. Все, что запрашивала у нас следственная группа, мы выполняли. Даже сделали натурные демонстрации. "Алмаз-Антей", который производит "Бук", который якобы сбил этот самолет, предоставил данные с радаров. На наш вопрос, где данные с украинских радаров, сказали: "Их нет". А потом добавили, что все радары выключились. Также, как и камера на первую половину дня в парке, где на лавке были найдены Скрипали. Нет ответа, и почему украинцы не могли предоставить переговоры диспетчеров. И тут Беллингкэт спустя пять лет опубликовал какие-то телефонные записи между якобы российскими представителями и представителями Донбасса. А украинские диспетчеры? Там и искать ничего не нужно: запроси и возьми. И где данные с американских спутников?" - возмутился Лавров.

Глава МИД напомнил и о том, что входящие в следственную группу страны договорились, что раскрытие информации должны одобрить все члены группы, включая Украину. Все это порождает вопросы, считает Лавров.

"Расследование не окончено, но вы виноваты, давайте компенсацию. Так мужики себя ведут? Я не знаю…" - заявил глава МИД.

После этого представитель МИД Мария Захарова напомнила цитату российского дипломата Сергея Рябкова, которую исказили.

"Я глубоко убежден, что пытаться набрать политические очки на этой ужасной человеческой трагедии нельзя. Надо дать специалистам проанализировать ситуацию и сделать выводы. А начинать некие игры по меньшей мере недостойно. Никаких оснований нет для того, чтобы на этой стадии выступать с громогласными заявлениями", - заявил он.