"Расскажите нам правду": Германа Грефа поддели противники цифровизации

Учредитель телеканала Царьград Константин Малофеев в эфире программы "Царьград. Главное", говоря о повальной цифровизации без учёта нашей личной безопасности, поддел главу Сбербанка Германа Грефа. Как известно, приложения Сбера собирают огромное количество личной информации, что не раз вызывало вопросы. Но важнее глобальная проблема цифровизации без учёта риска "слива" сведений о гражданах России. На это Малофеев обратил особое внимание.

"Чтобы не оказаться в "цифровом концлагере", главное, что должен обеспечить нам законодатель, наше русское государство нам, русским людям, и другим, проживающим в нашей стране, - нужно обеспечить свободу воли. Мы должны иметь право отказаться и согласиться на какие-то цифровые нововведения. Это самое главное, ничего нет важнее, - подчеркнул Малофеев. - Второе. Эта трансформация должна происходить только на базе нашего собственного отечественного оборудования, наших собственных программ, всего, что контролируется здесь, что подчинено нашей безопасности, нашим государственным целям, нашей общественной нравственности. В ином случае, если мы делаем это на иностранном оборудовании, то мы тем самым просто вставляем себя, просто заходим отдельной колонной во "всемирный Бухенвальд". В концлагерь, созданный не нами, в котором они делают что хотят и они определяют политику, соответственно, что они хотят сделать с этими людьми в своём концлагере".

Наконец, переходя к третьему тезису, Константин Малофеев подчеркнул:

"Мы должны обсуждать - должно быть общественное обсуждение вот этой цифровой трансформации на всех уровнях. Законодатель никогда не должен повторить то, что они сделали с единым федеральным информационным регистром, когда они в два дня, на ковиде собравшись, приняли во всех чтениях и внедрили закон. Вот это не должно повторяться. Потому что именно от этого рождаются страхи у народа. Где было общественное обсуждение, широкое общественное обсуждение? Любые шаги в этом направлении должны широко обсуждаться. Это самое главное. Он у нас умный, мудрый народ, с огромным опытом выживания и переживания самых кризисных ситуаций. Воевавший всю свою историю. Находящийся в кризисе, в голоде, в нищете, потерявший почти государственность 400 лет назад. Мы переживём. Расскажите нам правду - мы вместе с вами примем решение. Не надо держать нас, как выражается один нами любимый деятель, разве народу можно рассказывать правду, вы хотите, чтобы они принимали решения?"

Учредитель телеканала Царьград добавил:

"Да, мы, народ, хотим принимать решения. Мы хотим, чтобы вы нам рассказывали и мы вместе обсуждали, что нам делать в этот цифровой век. Поэтому вот три основные вещи. Первое - свобода воли. Второе - всё это должно происходить только на отечественном оборудовании, а иначе это просто загон в этот американский глобалистский "цифровой концлагерь". И третье - общественное широкое обсуждение любых инициатив. Не должно появляться ничего келейно, подспудно, из какого-то ведомства, между прочим, кто-то нашёл, поймал. В YouTube или в WhatsApp ходит какая-то распечатка. Да, так рождаются фейки. Но не создаёте ли вы среду, которая для фейков просто как грибница? Потому что все происходит в тиши".