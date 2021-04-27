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"Расскажите ему кто-нибудь": Военкор показал уровень расследования The Insider одним фактом
27 апреля 2021, 02:35 • 56 • Политика
Главред The Insider утверждает, что сотрудники ГРУ устроили взрыв на чешском складе, думая, что там хранятся предназначенные для Украины боеприпасы, но запутались в датах. "Расскажите ему кто-нибудь, что Дебальцево случилось зимой 2015-го", - комментирует военкор Александр Коц.
Главный редактор издания The Insider Роман Доброхотов заявил, что агенты ГРУ взорвали склад боеприпасов в Чехии, когда "самая горячая фаза войны на Украине уже закончилась". На фактические ошибки указал военкор Александр Коц.
Речь идёт о взрыве на частном складе боеприпасов в чешском городе Врбетице в октябре 2014 года. Bellingcat и The Insider спекулируют, что эти боеприпасы предназначались для продажи на Украину через болгарского торговца оружием. Это, как утверждают "расследователи", и стало причиной атаки "агентов ГРУ" на склад.
- заявил главред The Insider в интервью "Настоящему времени".
Это заявление - всё, что нужно знать о качестве "расследования" The Insider, комментирует военкор Александр Коц. Он тактично напоминает, что "дебальцевский котёл" произошёл в 2015 году.
- пишет он в своём Telegram-канале Kotsnews.
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