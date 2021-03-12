"Расшатывают ситуацию": "Слуге народа" предложили избавиться от соперников

Президенту Украины предложили избавиться от соперников. С такой инициативой выступили политики из Львова. "Расшатывают ситуацию", - охарактеризовали они членов двух популярных в народе партий.

Социологические опросы, проведённые на Украине, показывают, что Владимир Зеленский и его партия "Слуга народа" стремительно теряют рейтинг. Оппозиционными к действующей власти являются партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" и Партия Шария.

От них и предложили избавиться депутаты Львовского городского совета. Представители Черновцов, Каменец-Подольского и Ивано-Франковска обратились к президенту Зеленскому, а также к СНБО - Совету национальной безопасности Украины.

"Есть и внутренний враг, который расшатывает ситуацию и подтачивает основы государства", - приводит выдержку из заявления депутатов издание "Львовский портал".

Политики считают, что запрет этих двух партий решит проблемы. Они потребовали разработать и принять соответствующий законопроект и акты. В Львове за это уже проголосовали. Народные избранники уверены, что в Партия Шария и "Оппозиционная платформа - За жизнь" существуют исключительно для того, чтобы "заигрывать со страной-агрессором - Российской Федерацией, манипулировать нормами морали, вопросами языка и дружбой с Россией". Львовские политики сделали вывод, что всё это раскалывает украинское общество.