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"Рассчитывают, что Россия не выдержит": Клинцевич раскрыл план США по ДСНВ
21 октября 2020, 08:15 • 121 • Политика
США намерены сорвать подписание ДСНВ и втянуть Россию в гонку вооружений. "Они рассчитывают, что РФ этого не выдержит, социальная напряжённость резко вырастет и страна развалится", - понял, в чём состоит план Вашингтона, Франц Клинцевич.
Россия не получила официального ответа США на предложение продлить Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ или СНВ-3) на один год, сообщает МИД. Почему Белый дом молчит, объяснил российский политик Франц Клинцевич.
Он считает, что США не согласятся на предложение России и будут срывать подписание договора, потому что у них достаточно много проблем и невыполненных условий. В частности, речь идёт о попытках Белого дома втянуть в договор ещё и Китай, которые ни к чему не приведут.
По его словам, Вашингтон пытается силой продавить свои "хотелки". В данном случае США собираются наращивать своё ядерное вооружение, отлично понимая, что Россия будет вынуждена реагировать и что в условиях санкций это станет очень обременительно для российской экономики.
Он добавил, что сейчас план США состоит в том, чтобы сорвать подписание ДСНВ и втянуть Россию в гонку вооружений. Клинцевич призвал не поддаваться на провокации и жёстко отстаивать свои национальные интересы, пишет Nation News.
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