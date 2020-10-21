"Рассчитывают, что Россия не выдержит": Клинцевич раскрыл план США по ДСНВ

Россия не получила официального ответа США на предложение продлить Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ или СНВ-3) на один год, сообщает МИД. Почему Белый дом молчит, объяснил российский политик Франц Клинцевич.

Он считает, что США не согласятся на предложение России и будут срывать подписание договора, потому что у них достаточно много проблем и невыполненных условий. В частности, речь идёт о попытках Белого дома втянуть в договор ещё и Китай, которые ни к чему не приведут.

"Американцы будут настаивать на том, что они, мол, выступали за мирное разрешение этих вопросов, а Китай и неконструктивная позиция РФ не позволили этого сделать", - полагает Франц Клинцевич.

По его словам, Вашингтон пытается силой продавить свои "хотелки". В данном случае США собираются наращивать своё ядерное вооружение, отлично понимая, что Россия будет вынуждена реагировать и что в условиях санкций это станет очень обременительно для российской экономики.

"Они рассчитывают, что РФ этого не выдержит, социальная напряжённость резко вырастет и страна развалится", - пояснил политик.

Он добавил, что сейчас план США состоит в том, чтобы сорвать подписание ДСНВ и втянуть Россию в гонку вооружений. Клинцевич призвал не поддаваться на провокации и жёстко отстаивать свои национальные интересы, пишет Nation News.