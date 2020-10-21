Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Эрдоган пошёл в атаку после провокации с Крымом и выдвинул России обвинение
"Это не животные, это нелюди": Военкор получил видео из Карабаха, кото...
Эрдоган начинает свою операцию: Похоже, Идлиб мы потеряли навсегда
Коварный замысел провалился: Россия лишила Украину инструмента шантажа
Главная / Политика

"Рассчитывают, что Россия не выдержит": Клинцевич раскрыл план США по ДСНВ

21 октября 2020, 08:15  •  121 • Политика
США намерены сорвать подписание ДСНВ и втянуть Россию в гонку вооружений. "Они рассчитывают, что РФ этого не выдержит, социальная напряжённость резко вырастет и страна развалится", - понял, в чём состоит план Вашингтона, Франц Клинцевич.
Россия не получила официального ответа США на предложение продлить Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ или СНВ-3) на один год, сообщает МИД. Почему Белый дом молчит, объяснил российский политик Франц Клинцевич.
Он считает, что США не согласятся на предложение России и будут срывать подписание договора, потому что у них достаточно много проблем и невыполненных условий. В частности, речь идёт о попытках Белого дома втянуть в договор ещё и Китай, которые ни к чему не приведут.
"Американцы будут настаивать на том, что они, мол, выступали за мирное разрешение этих вопросов, а Китай и неконструктивная позиция РФ не позволили этого сделать", - полагает Франц Клинцевич.
По его словам, Вашингтон пытается силой продавить свои "хотелки". В данном случае США собираются наращивать своё ядерное вооружение, отлично понимая, что Россия будет вынуждена реагировать и что в условиях санкций это станет очень обременительно для российской экономики.
"Они рассчитывают, что РФ этого не выдержит, социальная напряжённость резко вырастет и страна развалится", - пояснил политик.
Он добавил, что сейчас план США состоит в том, чтобы сорвать подписание ДСНВ и втянуть Россию в гонку вооружений. Клинцевич призвал не поддаваться на провокации и жёстко отстаивать свои национальные интересы, пишет Nation News.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



121
Источник
Похожие новости
21 октября 2020, 00:55
Украина потеряет ещё несколько областей: Зеленского предостерегли от строительства баз НАТО
21 октября 2020, 00:55
В "бегстве" турок с базы в Сирии заподозрили "русский след"
21 октября 2020, 04:35
Эпоха либеральной гегемонии США закончилась. Сверхдержава-мошенник отказалась от демократии - FA
21 октября 2020, 00:55
"Скоро приказы будут звучать от новой власти": Тихановская поставила ультиматум силовикам
21 октября 2020, 04:35
Если он победит на выборах - рынку нефти грозит крах: Эксперт назвал худший исход выборов в США
21 октября 2020, 00:55
Санкции есть, доказательств нет: МИД России поймал ОЗХО, которая "темнит" с Навальным
Новости партнеров
 
Выбор дня
21 октября 2020, 02:45
Украинский депутат жёстко осадил жену Порошенко
21 октября 2020, 00:55
Украина потеряет ещё несколько областей: Зеленского предостерегли от строительства ба...
21 октября 2020, 00:55
В "бегстве" турок с базы в Сирии заподозрили "русский след"
21 октября 2020, 00:55
Россия не позволит Зеленскому сжечь дотла Украину – Червоненко
21 октября 2020, 04:35
Эпоха либеральной гегемонии США закончилась. Сверхдержава-мошенник отказалась от демо...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
20 октября 2020, 00:10
Страна на коленях и в агонии: Украина движется к катастрофе
16 октября 2020, 20:00
Европа переполошилась вслед за Австралией: Запад умоляет Россию вернуться в группу по MH17
17 октября 2020, 22:35
Какие ещё территории потеряет Украина: Эксперт дала Киеву мрачный прогноз на будущее
18 октября 2020, 12:25
Эрдоган начинает свою операцию: Похоже, Идлиб мы потеряли навсегда
19 октября 2020, 01:15
Эрдоган пошёл в атаку после провокации с Крымом и выдвинул России обвинение
15 октября 2020, 22:55
"Россия покидает спектакль об MH17": Озвучены последствия выхода из трёхсторонней группы
18 октября 2020, 12:25
В России предупредили Турцию о страшных последствиях из-за вхождения в "антикрымский союз"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.