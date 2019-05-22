"Рассчитана на случай войны": Экс-глава СБ Ельцина рассказал, куда ведёт секретная ветка метро для президента

Бывший руководитель Службы безопасности президента Бориса Ельцина Александр Коржаков в программе Царьграда "Честный Фрэнк" подтвердил информацию о том, что существует секретная ветка метро специально для президента России и рассказал, куда она ведёт.

"У нас, действительно, ветка идет не только в Московскую область, а даже до одного очень известного города идет ветка. Но зачем она нужна-то, если у нас есть самолеты, вертолеты. Быстрее, - отметил экс-глава СБ. - Эта ветка-то рассчитана на случай войны".

Ответил Коржаков и на непростой вопрос о перекрытии дорог ради проезда главы государства, отметив, что для этого собирал ГАИ и уговаривал их.

"Ельцина я за это, как говорится, сначала немножко поругивал, - признался собеседник, отметив, что тот обычно ездил на работу рано, а уезжал поздно и "практически не мешал". - Когда иногда мешал, то по этому поводу я даже собирал ГАИ. Я их уговаривал, что давайте так: Ельцин едет на машине бронированной, трасса широкая. Когда едет посредине – да пусть хоть сколько хочешь, чем больше, тем лучше, машин едут. И вместе с ним, и навстречу. Ему ничего не будет. Бронированная машина, "ЗИЛ" - это самая надежная машина в мире была. Там капсула очень жесткая, и любой фугас её не брал".

Что касается машины для президента, то тут, по мнению эксперта, равных "ЗИЛу" на тот момент не было. Того же "Пульмана" он назвал "ненадёжной машиной".

"Была такая ненадежная, насчет фугаса. От пуль – да, от взрывов – нет", - поясняет свою точку зрения экс-глава СБ.

Признал Коржаков и тот факт, что иногда Ельцин, уже в должности главы государства, рисковал и ездил без сопровождения - на обычной "Волге". На таком авто президент ездил на тайные встречи.

"Я его много раз возил на "Волге" с темными стеклами. Челябинский движок, финское оборудование внутри, - отметил Коржаков. - Когда надо было на конфиденциальные встречи, то я его сам лично возил. Выводили его через старый выход из 1-го корпуса. Знал только об этом мой заместитель Кузнецов. И он изображал, что Ельцин работает, продолжает. Ну, может быть, в заднюю комнату пошел отдохнуть. На самом деле, его там не было. А потом так же приезжали, и всё".