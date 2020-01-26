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"Распространение ускоряется": Си Цзиньпин высказался о коронавирусе
26 января 2020, 15:24 • 242 • В мире
Глава Китая прокомментировал ситуацию, связанную со вспышкой коронавируса в стране. Число заражённых увеличилось почти до 1400 человек. Си Цзиньпин назвал ситуацию сложной, отметив, что распространение вируса ускоряется.
В Китае увеличивается количество заражённых новым коронавирусом. Диагноз поставлен уже 1372 жителям страны, пишут местные СМИ.
Глава КНР Си Цзиньпин впервые прокомментировал ситуацию, связанную со вспышкой болезни, назвав её сложной.
"Распространение нового коронавируса ускоряется", - заявил глава государства.
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