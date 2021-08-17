"Расправ и чисток нет": Посол России рассказал об итогах встречи с талибами*

Посол России в Афганистане Дмитрий Жирнов сообщил об итогах встречи с представителями "Талибана"*. Он отметил, что она была конструктивной.

Посол России в Афганистане Дмитрий Жирнов назвал позитивной и конструктивной встречу с представителем "Талибана"*.

Также он заявил, что официальных властей нет, есть "старший по Кабулу".

По словам Жирнова, в Кабуле нет признаков этнических чисток или каких-либо расправ со стороны талибов*.

Напомним, кризис в Афганистане начался после вывода с территории страны войск США. Боевики "Талибана" захватывали всю страну и 15 августа дошли до Кабула, захватив власть.

Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну. Он находится в Омане.

*"Талибан", талибы - террористическая организация, деятельность которой в России запрещена.