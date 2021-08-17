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"Расправ и чисток нет": Посол России рассказал об итогах встречи с талибами*
17 августа 2021, 18:10 • 54 • Политика
Посол России в Афганистане Дмитрий Жирнов сообщил об итогах встречи с представителями "Талибана"*. Он отметил, что она была конструктивной.
Посол России в Афганистане Дмитрий Жирнов назвал позитивной и конструктивной встречу с представителем "Талибана"*.
Также он заявил, что официальных властей нет, есть "старший по Кабулу".
По словам Жирнова, в Кабуле нет признаков этнических чисток или каких-либо расправ со стороны талибов*.
Напомним, кризис в Афганистане начался после вывода с территории страны войск США. Боевики "Талибана" захватывали всю страну и 15 августа дошли до Кабула, захватив власть.
Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну. Он находится в Омане.
*"Талибан", талибы - террористическая организация, деятельность которой в России запрещена.
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