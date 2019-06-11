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"Расплата за С-400": Турецкие пилоты, обучающиеся в США на F-35, отстранены от полетов

11 июня 2019, 09:24  •  91 • В мире
Пилоты из Турции, проходившие обучение на самолетах F-35 на авиабазе "Люк", расположенной в штате Аризона, решением Пентагона отстранены от полетов. Так Турция "расплачивается" за оборонную сделку с Россией по С-400.
Как сообщает агентство Reuters со ссылкой на представителя американского военного ведомства, решение было принято на фоне неудачных переговоров США и Турции, в ходе которых американская стороны пыталась отговорить своих турецких партнеров от закупки российского комплекса С-400.
По словам официального представителя Пентагона Майка Эндрюса, турецкие летчики уже не совершают полетовЮ пишет "360". При этом ранее сообщалось, что на четырех пилотов из Турции, которые уже проходят обучение в Аризоне, никакие санкции распространяться не будут.
6 июня в Пентагоне заявили, что намерены и далее давить на Анкару из-за её договорённости с Россией о покупке С-400. При этом сделку назвали "неприемлемым риском для США". Об этом заявил и.о. помощника главы Пентагона Эндрю Винтернитц на форуме, посвящённом оборонной политике Евросоюза. Само мероприятие прошло в Вашингтоне.
При этом представитель Пентагона добавил, что постоянное давление США на Анкару не прерывалось. "Дискуссии" продолжаются и поныне. В Вашингтоне теперь упирают на то, что покупка зенитно-ракетных комплексов у РФ противоречит тем обязательствам, которые Турция брала на себя при вступлении в НАТО.

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