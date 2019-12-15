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"Расплата за некомпетентность и коррупцию": В "Нафтогазе" Украины объяснили новый рост тарифов на газ
15 декабря 2019, 09:09 • 196 • Политика
Украинский "Нафтогаз" объяснил рост цен для населения Украины. "Так мы расплачиваемся за некомпетентность и коррупцию", - заявил исполнительный директор компании.
Жителям Украины объяснили, что рост тарифов на газ - это "расплата за некомпетентность". Такую интерпретацию увеличения цен на голубое топливо дал исполнительный директор компании "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко на своей странице в Facebook.
Он утверждает, что роста цен на газ можно было бы избежать, если бы Украина начала раньше увеличивать собственную добычу газа, а также повышала энергоэффективность. Так Витренко прокомментировал очередное повышение тарифов на газ для населения с января 2020 года.
Напомним, что с момента госпереворота 2014 года цены на газ на Украине увеличились более чем в 10 раз. Немалую роль в этом сыграли требования Международного валютного фонда, а также различные аферы и махинации властей Украины в плане покупки российского голубого топлива.
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