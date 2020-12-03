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"Расплачиваться придётся простым людям": Актриса Васильева раскрыла предательство Навального
03 декабря 2020, 04:00 • 44 • Политика
Актриса Татьяна Васильева назвала блогера Алексея Навального "иудой" и раскрыла его предательство. По её словам, удар, к которому призывает оппозиционер, в итоге будет нанесён не по олигархам - расплачиваться за санкции придётся простым людям.
Васильева отреагировала на призывы Навального к введению санкций против России в своём Instagram, отметив, что выступление оппозиционера в Европарламенте с такой речью - "откровенное предательство народа".
Васильева убеждена, что ограничения, которыми Навальный просит ударить Европу по российским олигархам, в результате отразятся на рядовых жителях страны.
"И дураку ясно, что в конечном счёте за эти санкции расплачиваться придётся простым людям - работникам этих заводов и предприятий", - пояснила Васильева.
Она напомнила, что Россия и так "опутана" санкциями, а курс доллара скачет, как температура при коронавирусе, но Навальному мало.
"Ну разве не иуда?" - возмутилась Васильева.
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