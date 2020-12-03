"Расплачиваться придётся простым людям": Актриса Васильева раскрыла предательство Навального

Васильева отреагировала на призывы Навального к введению санкций против России в своём Instagram, отметив, что выступление оппозиционера в Европарламенте с такой речью - "откровенное предательство народа".

Васильева убеждена, что ограничения, которыми Навальный просит ударить Европу по российским олигархам, в результате отразятся на рядовых жителях страны.

"И дураку ясно, что в конечном счёте за эти санкции расплачиваться придётся простым людям - работникам этих заводов и предприятий", - пояснила Васильева.

Она напомнила, что Россия и так "опутана" санкциями, а курс доллара скачет, как температура при коронавирусе, но Навальному мало.

"Ну разве не иуда?" - возмутилась Васильева.