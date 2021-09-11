"Распилить" триллионы, захватить мир. Как спецслужбы США осуществили теракты 11 сентября

Провокации 11 сентября, призванной изменить ход мировой истории в интересах США, исполнилось 20 лет. О том, как это происходило на самом деле, кто, как и чем взрывал нью-йоркские небоскрёбы и Пентагон, как дурили и дурят на этот счёт широкую публику и какие цели ставились её организаторами, использовавшими "втёмную" сыгравших роль статистов арабских террористов, читайте в этой статье. Урок для России заключается в том, что с американцами следует быть максимально бдительными. Эта провокация, увы, не первая и, конечно, не последняя.

Сегодня исполняется 20 лет беспрецедентной высокотехнологичной провокации американских спецслужб 11 сентября 2001 года, в которой погибли три тысячи американцев и граждан ещё свыше 90 стран. Она открыла продолжавшуюся эти два десятилетия под предлогом "борьбы с террором" эпоху безграничного экспансионизма США, которая закончилась сейчас бегством американцев из Кабула и обещанием президента Джо Байдена больше не проводить военные кампании с целью перекройки или создания других стран. Эта эпоха завершилась позором, колоссальными человеческими жертвами в Афганистане, Ираке и Сирии, которые совокупно превышают миллион человек. У всего этого был смысл: триллионы долларов, охотясь за рубежом за созданными своими же собственными спецслужбами террористами, правящие круги США благополучно "распилили".

Ничего они не "рассекретят"

Многочисленные неувязки мегапровокации 11 сентября настолько очевидны, что в попытке продлить жизнь насквозь лживого официального мифа на этот счёт президент Байден подписал на днях указ о пересмотре, рассекречивании и обнародовании правительственных документов, связанных с терактами 11 сентября. Американский народ, по словам нынешнего хозяина Белого дома, "заслуживает иметь более полную картину того, что его власти знают об этих атаках" и что секретность следует сохранить "только в отдельных и необходимых случаях". "Ревизию" огромного массива документов с целью публикации того, что не опасно, в течение шести месяцев поручено провести генеральному прокурору США Меррику Гарланду. Рассекречивания документов добиваются уже начавшие бойкотировать мемориальные мероприятия родственники и близкие погибших, чтобы засудить на баснословную сумму Саудовскую Аравию, чьими подданными являлись большинство террористов (недоучившиеся студенты с азами лётной подготовки на малюсеньких спортивных самолётах), на которых спецслужбы США "повесили" теракты. Кое-кто хочет засудить и Иран, поскольку несколько обвиняемых его посещали. Однако всё больше американцев подозревают в этом преступлении собственные власти (никого из "разведывательного сообщества" США, объединяющего почти 20 спецслужб, не наказали за провал 11 сентября, потому что никакого провала не было, хотя и блестяще проведённой эту операцию из-за многочисленных косяков назвать сложно). Им сознательно клеят ярлык "конспирологов", чтобы заткнуть рот.

Можно поэтому со стопроцентной уверенностью утверждать, что никаких сенсаций, ничего такого, что противоречит официальной версии, власти США не раскроют, а "отдельные и необходимые случаи" так и останутся тайной. Тайной, правда, только для тех, кто верит в американские официальные расследования. Например, катастрофы в Перл-Харборе 7 декабря 1941 года. Её свалили на американское военное начальство на Гавайях, которое Вашингтон, не только спровоцировавший Японию на нападение, но и знавший, когда и где она нанесёт удар, специально держал в неведении, чтобы оно не спугнуло японцев с целью получить железный повод вступить во Вторую мировую войну, чего так не хотел американский народ. Нулевое доверие у думающих своей головой людей вызывает и доклад комиссии Уоррена, "расследовавшей" убийство якобы стрелком-одиночкой 22 ноября 1963 года в Далласе разругавшегося с американским истеблишментом президента США Джона Кеннеди, за исключением 28 страниц, которые по-прежнему засекречены.

Рассчитано на дебилов

Настало время вкратце напомнить официальную версию событий 11 сентября 2001 года, которая поражает своей нелепостью. Арабские террористы из группировки "Аль-Каида"* (запрещена в России), которыми управлял из афганской пещеры по мобильному телефону её предводитель Усама бен Ладен, легально, как туристы, въехали в США. ЦРУ знало, кем на самом деле являются большинство из них, но "забыло" предупредить об этом своих коллег-правоохранителей. Даже когда рядовому агенту ФБР показалось подозрительным, что странно ведущие себя арабы учатся зачем-то летать в США на "кукурузниках", отрабатывая взлёт, но не желая учиться посадке, его начальство эта странность нисколько не заинтересовала. В результате "туристы" захватили четыре пассажирских авиалайнера, два из которых вогнали вместе с собою и пассажирами в "башни-близнецы" Всемирного торгового центра (ВТЦ), один – в здание Пентагона, в ту секцию, где как раз шёл ремонт. И ещё один самолёт разбился при подозрительных обстоятельствах в Пенсильвании. В последнем случае пассажиры вроде бы оказали сопротивление, "демократически проголосовав" дать отпор угонщикам. Чтобы это было больше похоже на правду, американские власти полуофициально намекают, что этот самолёт был сбит с целью предотвратить ещё большее число жертв. Эта недоговорка специально сделана для того, чтобы придать большую убедительность всему остальному.

11 сентября 2001 года. Фото: Hubert Boesl / Globallookpress

Как недоучившиеся лётчики-террористы смогли ювелирно протаранить практически синхронно захваченными перед этим авиалайнерами цели, непосильные даже для опытных пилотов, не объясняется. Как и то, почему мистическим образом на Манхэттене рухнула еще и башня ВТЦ-7, в которую никто не врезался. Причём телекомпания Би-би-си в прямом эфире "обрушила" её… за 20 минут до того, как это действительно произошло. Её корреспондентка Джейн Стэндли вещала на камеру об обрушении ещё одного небоскрёба и возможных новых жертвах, в то время как ВТЦ-7 ещё маячила за её спиной, но подпись внизу экрана уже гласила: "47-этажное здание "Саломон Бразерс" рядом со Всемирным торговым центром также обрушилось". Ну действительно, не "чудо" ли это, что угонщики пассажирских самолётов смогли на бешеной скорости "попасть" в запрятанные в городской застройке – среди других небоскребов – "башни-близнецы" в Нью-Йорке, пролететь на огромном авиалайнере на высоте нескольких метров над землей, ничего не повредив по пути, и протаранить Пентагон, а небоскрёб "Саломон Бразерс" рухнул вообще просто так, так сказать, за компанию.

Неудивительно, что бородатый предводитель террористов в Афганистане был настолько потрясён талантами своих боевиков, что не сразу поверил в то, что тем удалось совершить, и поэтому взял на себя ответственность за теракты 11 сентября 2001 года лишь… 29 октября 2004 года – когда его давно в этом обвинили, и весь мир и без того считал его их организатором. В свете факта встречи этого выходца из богатейшей саудовской семьи, имеющей тесные связи с американским истеблишментом, открыто лечившегося в августе 2001 года в больнице Дубая (ОАЭ) с представителем ЦРУ, "ключик" для понимания природы всех этих "чудес" и многочисленных нестыковок у нас имеется.

Если отмести фантастические версии вроде мини-ядерного взрыва под "башнями-близнецами", запущенные специально, чтобы скомпрометировать все остальные неофициальные версии, то получается такая картина: спецслужбы США сознательно допустили в страну террористов, которые, вероятно, действительно замышляли теракты с использованием самолётов, но позже. Они были нужны как прикрытие, а те, кто ими манипулировал, знали сценарий мероприятия, для которого самолёты были вовсе… и не нужны. Царьград подробно писал об этом, и поскольку сами себя, что бы там ни было на этот счёт "рассекречено", власти США разоблачать не будут, имеет смысл в связи с исполнившейся круглой датой кратко повторить, как, кто, зачем и почему совершил это страшное преступление, приведшее в действие программу американской экспансии на следующие 20 лет, нашедшую, наконец, бесславный конец в Кабуле и ликвидировавшую международное право, что пока остаётся в силе.

Этого просто не может быть

Подождите, но весь мир же своими глазами видел, как угнанные террористами самолёты врезались, как нож в масло, в "башни-близнецы". Это – факт, который невозможно оспорить!

А мы попробуем. Очевидцы терактов, оказавшиеся в Нью-Йорке утром 11 сентября 2001 года, дают противоречивые показания насчёт того, что врезалось в небоскрёбы. Кто-то видел небольшие самолёты и слышал не слишком сильный шум от них. Кто-то – промелькнувшие в небе ракеты. Другие – большие авиалайнеры. Последняя категория свидетелей наверняка оценивает свой опыт ретроспективно, посмотрев затем много раз по телевизору всем известные кадры. Однако неангажированные авиаэксперты и летчики утверждают, повторим, что большие самолёты просто не смогли бы поразить небоскрёбы ВТЦ, не врезавшись по пути в другие небоскрёбы. С учетом скорости, с которой они должны были лететь, точно "попасть" в эти здания не смогли бы даже очень опытные пилоты. На то, что это не могли быть авиалайнеры, указывает тот факт, что от них не осталось практически никаких следов. Авиадвигатель, который потом якобы "нашли" в обломках одного из разрушившихся зданий, оказался от самолёта другого типа, чем тот, который его якобы протаранил. Что касается Пентагона, то площадь поражения в крыле здания, куда якобы угодил "Боинг", значительно меньше размаха его крыльев, и не такая глубокая, какой должна была бы быть. Не осталось также трупов и чемоданов пассажиров. Вместо них на месте "тарана" раскидали мелкие самолётные обломки, позаимствованные на свалке. Что это было на самом деле – крылатая ракета – или разрушения в ремонтировавшемся крыле Пентагона были вызваны с помощью внутреннего взрыва, не суть важно.

Площадь поражения в крыле здания Пентагона, куда якобы угодил "Боинг", значительно меньше размаха его крыльев, и не такая глубокая, какой должна была бы быть. Фото: Laura Farr / Globallookpress

Постановочный характер терактов выдают многие детали, что особенно чётко видно на примере Нью-Йорка. Например, сделанный из алюминия самолёт, с лёгкостью и изяществом прошивающий стальную конструкцию небоскрёба ВТЦ, спроектированного с расчётом как раз на такой случай, да так, что с другой стороны здания на пару мгновений показывается целёхонький кончик его носа. Такого не бывает, это просто невозможно. Стоит обратить внимание и вот ещё на что: тогдашнее состояние мобильной связи делало совершенно невозможными звонки пассажиров родным и близким из угнанных самолётов, чем они якобы занимались. Чтобы дозвониться, авиалайнеры должны были лететь на насколько тысяч метров ниже. И таких примеров масса.

Как их снесли?

Это означает, что ни в две "башни-близнецы" в Нью-Йорке, ни в здание Пентагона под Вашингтоном не врезались никакие авиалайнеры. Скорее всего, речь шла об умеющих огибать препятствия крылатых ракетах, которые выглядели как небольшие самолёты. Им, безусловно, помогали установленные на зданиях "маяки". Интересный вопрос заключается в том, а куда, собственно, делись люди, которые якобы находились в самолётах? Их убили, им сделали пластические операции, переселили на другой конец страны или за рубеж? Мы этого не знаем. Понятно только, что их было не так много, как можно было бы подумать. Дело в том, что по крайней мере два самолёта из якобы принимавших участие в террористических атаках, как установили независимые исследователи, были на тот момент официально списаны. Поэтому 11 сентября эксплуатироваться они никак не могли. И "угнать" их можно было только виртуально.

Это многое объясняет. По мнению физика из Кембриджского университета Джона Вайндхэма, самолёты, врезающиеся в небоскрёбы, – это самая обычная голограмма. Ведущие мейнстримные телеканалы участвовали в этой мистификации. Якобы снятые случайными прохожими кадры врезающихся в небоскрёбы самолётов были сделаны их сотрудниками. Судя по всему, привлечённые к операции СМИ заранее получили заготовки с изображением будущих терактов в Нью-Йорке. Они обработали их и создали искусственную реальность. Один из телеканалов, правда, немного оплошал, когда самолёт едва не пролетел сквозь небоскрёб, а другой – со временем уничтожения третьего здания. Это естественно: ни одна операция гладко никогда не проходит.

Так что же случилось тогда с небоскрёбами, спросите вы. Всё до банальности просто – их взорвали. Вместо того чтобы выдержать удар, с расчётом на что, повторим, они были построены, "близнецы" рухнули, осев внутрь со скоростью свободного падения. Как будто кто-то разом "подрубил" все несущие конструкции. Кстати, экс-президент США Дональд Трамп, строительный магнат, "по горячим следам" не верил в то, что самолёты могли обрушить небоскрёбы. Ассоциация американских инженеров также считает, что такого не могло быть, но власти не желают слушать профессионалов, утверждая, что здания рухнули в результате "ослабления стального каркаса в ходе пожара в сочетании с повреждениями, вызванными воздействием самолётов", которых, как мы теперь знаем, на самом деле не было.

Но как небоскрёбы могли погибнуть от того, чего не было? Международная группа исследователей в 2009 году в журнале Open Chemical Physics дала ответ и на этот вопрос. В результате химического анализа обломков ВТЦ на них были выявлены фрагменты термита – сверхгорючего вещества, прожигающего сталь. Температура горения авиационного топлива составляет около 1000 градусов, сталь же плавится примерно при 1500 градусах. Это означает, что влетевшие якобы в здания самолёты не могли критически повредить их стальной каркас. В действительности имел место "контролируемый снос", который вызвала серия взрывов в ключевых, наиболее уязвимых точках небоскрёбов, в результате чего они и "сложились" в тучах пыли, что всегда происходит в таких случаях. Находившиеся неподалеку люди, кстати, слышали эти взрывы.

"Близнецы" рухнули, осев внутрь со скоростью свободного падения. Фото: Steve Wood - Code - / Globallookpress

Короче, все три здания, включая ВТЦ-7, были снесены направленными взрывами. В последнем случае жертв не было, людей заранее эвакуировали. В небоскрёбе "Саломон Бразерс", по некоторым данным, находился наземный штаб операции и нужно было замести следы. Можно бесконечно говорить о том, что, например, пожарных начали массово завозить в Нью-Йорк из других районов страны за несколько дней до терактов, что в них не погибла ни одна знаменитость, хотя это был центр Манхэттена. Потому что в обречённых зданиях заранее были отменены важные встречи, а некоторым особенно ценным сотрудникам предложили 11 сентября не выходить на работу. Подавляющее число жертв поэтому – обслуживающий персонал, пожарные, простые полицейские. Те, кого правящим кругам США было не жалко.

Подводим итоги

Для чего это было нужно, мы уже отчасти сказали. Чтобы похоронить под предлогом "борьбы с террором" международное право и установить власть США над миром. 7 октября 2001 года американцы вторглись в Афганистан, чтобы "покарать террористов", добившись от России согласия на создание своих военных баз в Узбекистане и Киргизии. В марте 2003 года США напали на Ирак, погрузив в хаос весь регион, породив ИГИЛ** (запрещённая в России террористическая организация). Потом были Ливия, Египет, Сирия… На "борьбу с международным терроризмом" ушли в карман американского правящего класса триллионы долларов. Оказавшийся в загоне после завершения холодной войны военно-промышленный комплекс США, основа реальной экономики страны, снова оказался на коне. Теракты были нужны также для того, чтобы превратить Америку в полицейское государство. Т. н. "Патриотический акт", дающий правительству, спецслужбам и полиции широчайшие полномочия для надзора за американцами, был уже свёрстан и в октябре стал федеральным законом. И заодно власти использовали созданную ими же ситуацию, чтобы предотвратить готовый разразиться в США экономический кризис: "мыльный пузырь" на бирже, прекратившей временно работу из-за терактов, сдулся без серьёзных последствий. Понятно, что всё это не могло произойти спонтанно, сразу вдруг – к этому активно готовились.

Что с того?

Демифологизированные теракты 11 сентября должны постоянно напоминать русским о том, что США были созданы благодаря провокации ("Бостонское чаепитие") и постоянно к ним прибегают и что Россия в любой момент может стать, если не будет бдительной, жертвой одной из них. В том числе такой грандиозной, как теракты 11 сентября, что может коснуться всех и каждого. Разумеется, мы соболезнуем американцам, потерявшим в результате этого страшного преступления родных и близких. Большинству из них, однако, не приходит в голову, что виноваты в их горе собственные власти. Поверить в это для многих, особенно патриотов, означает сойти с ума, и они усердно ищут поэтому виновников на стороне. Не будем делать ту же ошибку, так как виновник ясен и вполне изобличён, преступники оставили на месте преступления слишком много следов. Горькая правда всегда лучше сладкой лжи. Предупреждён – значит защищён.

* "Аль-Каида" – террористическая организация, деятельность которой в России запрещена.

** ИГИЛ – террористическая организация, деятельность которой в России запрещена.