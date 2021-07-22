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"Распад России неизбежен": Прыжки на граблях - национальная игра Украины

22 июля 2021, 13:20  •  49 • Политика
Украинские "эксперты", возомнив себя вангами и нострадамусами, предсказывают: "Распад России неизбежен". Возможно ли это? И как в нашей общей истории русские потрясения сказывались на Украине? Давайте разбираться.
Гипотетических сценариев и прогнозов развала Государства Российского в истории было немало. Этим "забавлялись" и наши "западные партнёры", и наши аналитики, причём как из либерального лагеря, так и искренние русские патриоты-консерваторы. Последние, разумеется, с тревогой. Особенно в последние три десятилетия, на фоне распада Советского Союза, который, несмотря на пропаганду "пролетарского интернационализма" и попытку культивации "новой исторической общности советский народ", оставался исторической Россией.

Мечты незалежных фантазёров

Детсадовская мудрость гласит: "у кого чего болит, тот про то и говорит". Устами младенцев глаголет истина. И потому то, что сразу после появления статьи Владимира Путина "Об историческом единстве русских и украинцев", на Незалежной стали не только пытаться доказать обратное, но и мечтать о скором распаде России, неудивительно. Распад искусственно слепленного псевдогосударственного образования под названием "Украина" не просто неизбежность, но уже свершившийся факт. Вопрос лишь в том, когда продолжится это дробление и по каким пунктирным линиям.
Что же касается распада России, то последний легитимный премьер-министр всё той же Украины, Николай Янович Азаров, в одном из своих последних интервью попытался остудить русофобствующих фантазёров:
Есть хорошая пословица на этот счет: "Это дураком надо быть, чтобы строить свою политику на ожидании того, когда тысячелетняя Россия распадется". Никуда она не распадётся.
Действительно, тысячу лет и на Юге, и на Западе ждут, когда же Земля Русская расколется на мелкие осколки. И никак не дождутся. Хотя поспорить с Николаем Яновичем всё-таки можно. И Древняя Русь распадалась на удельные княжества, после чего одна её часть оказалась в ордынской зависимости, другая же – в польско-литовской. И Московское Царство было на грани гибели в период Смутного времени. И Российская Империя рухнула в 1917 году. И наконец, развал Советского Союза стал трагической реальностью для большинства ныне живущих поколений наших соотечественников и едва не завершился внутрироссийским "парадом суверенитетов".
Но в одном со словами Николая Азарова можно согласиться на все 100: "Это дураком надо быть, чтобы строить свою политику на ожидании того, когда тысячелетняя Россия распадется". И этими дураками сегодня являются всё те же украинские русофобствующие элиты, которым явно не хватает элементарного знания собственной истории. И даже путинский "ликбез" им явно не помог. По банальной причине: эти люди не привыкли соглашаться с фактами, точнее, для них "факты" – только то, что выгодно лично им.

Историческая правда против русофобской лжи

Итак, самый главный и очевидный факт в истории русских территориальных расколов: любой распад Земли Русской, в первую очередь, бил по... Украине. Точнее, по многострадальной Юго-Западной Руси, которая при любом нарастании центробежных процессов попадала под удар. И в годы княжеской междоусобицы, когда Киевская земля попала под власть Великого княжества Литовского (и в итоге – полностью окатоличенной Речи Посполитой), но при этом продолжала страдать и от ордынских набегов. И в "бунташном" XVII веке, когда только после воссоединения левобережной части нынешней Украины с Россией на этой земле перестала бурными потоками литься кровь. И в годы революционной смуты 1917-го и последующих годов, когда именно на Украине гражданская война была наиболее ожесточённой и кровопролитной (чему виной в значительной степени и украинские националисты).
Ну а то, что после распада СССР Украина из богатого цветущего края превратилась в "банановую", а точнее "бурячную" республику, и доказывать никому не нужно. Такова цена пресловутого "европейского выбора" и взращенной на этой южнорусской земле чудовищной русофобии. Самого настоящего самоедства, ментального каннибализма, когда миллионы людей вынудили не просто отказаться от собственного русского родства, но и возненавидеть всё русское. Стать той самой "анти-Россией", о которой в своей статье столь ярко написал Владимир Путин. Напомнив, что и на Украине всё больше и больше людей, отвергающих этот навязанный им русофобский проект:
Проект "анти-Россия" отвергли миллионы жителей Украины. Крымчане и севастопольцы сделали свой исторический выбор. А люди на Юго-Востоке мирно пытались отстоять свою позицию. Но их всех, включая детей, записали в сепаратисты и террористы. Стали грозить этническими чистками и применением военной силы. И жители Донецка, Луганска взялись за оружие, чтобы защитить свой дом, язык, свою жизнь. Разве им оставили иной выбор – после погромов, которые прокатились по городам Украины, после ужаса и трагедии 2 мая 2014 года в Одессе, где украинские неонацисты заживо сожгли людей, устроили новую Хатынь? Такую же расправу последователи бандеровцев готовы были учинить в Крыму, Севастополе, Донецке и Луганске. Они и сейчас не отказываются от подобных планов. Ждут своего часа. Но не дождутся.
Но если так (а это так), то каким может быть лучший выход для Украины и людей, именующих себя "украинцами"? А он не навязан извне, но продиктован самой логикой нашей общей истории. Ведь если, как уже было сказано, период распадов, а точнее, полураспадов России всегда бил по Украине, то воссоединение Земли Русской, напротив, всегда крайне благотворно сказывалось на жизни простого народа Юго-Западной Руси.
Так было и в уже упомянутом XVII веке, освящённом великой Переяславской Радой 1654 года, когда, согласно историческим источникам, "весь народ" во главе с гетманом Богданом Хмельницким "возопил": "Волим под Царя Восточного, православного". И после "разделов" Речи Посполитой, и даже после окончательного воссоединения земель Западной Украины после Великой Отечественной войны. К сожалению, в землях Галиции устойчив навязанный миф, что под поляками и под гитлеровцами им жилось лучше, но этот миф легко опровергается фактами. При всех очевидных недостатках советского режима, в частности, подавления религиозных свобод.
Словом, нашим братьям-украинцам, а точнее, нашим русским братьям с Украины (малороссам и галицким и подкарпатским русинам) стоит перестать мечтать о распаде России. О том, что неизбежно ударит по ним самим. Но внимательнее обратиться к своей же собственной истории и взять пример не с "раскрученных" предателей и коллаборационистов, Мазепы, Петлюры и Бандеры, а с того же Богдана Хмельницкого. И всё у нас получится. Потому что вы – это мы, а мы – это вы. Один народ.

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