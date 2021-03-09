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"Расовая проблема вызывает беспокойство": Во дворце огорчены признаниями принца Гарри и Меган Маркл
09 марта 2021, 23:35 • 91 • В мире
В Букингемском дворце огорчены признаниями принца Гарри и Меган Маркл, но игнорировать их не собираются. "Расовая проблема вызывает беспокойство", - говорится в официальном сообщении.
В США принц Гарри и его супруга Меган Маркл дали интервью известнейшей телеведущей Опре Уинфри. Они рассказали о многих проблемах, с которыми сталкивались, пока не отошли от королевских обязанностей. Заявления герцога и герцогини Сассекских негативно отразились на имидже британской монархии.
Почти двое суток прошло после сенсационного эфира, и Букингемский дворец прокомментировал сделанные супругами заявления.
"Вся семья очень огорчена, узнав весь масштаб того, насколько тяжело дались последние несколько лет Гарри и Меган. Поднятые проблемы, в особенности расовая, вызывают беспокойство", - сообщил официальный представитель Букингемского дворца.
Он отметил, что "некоторые воспоминания могут расходиться", но всё равно отношение к ним самое серьёзное. По словам представителя королевского дворца, семья намерена частным образом решить все вопросы.
Напомним, в интервью Меган Маркл заявила, что родственники принца Гарри выражали обеспокоенность цветом кожи ребёнка, когда она была беременна в первый раз. О разговорах за её спиной она узнала от супруга. Позднее Опра Уинфри уточнила, что беседы с принцем Гарри вели не принц Филипп и не Елизавета II. Кроме того, герцогиня Сассекская призналась, что хотела свести счёты с жизнью примерно в тот же период, но внимание и забота супруга "вытащили её из всего этого".
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