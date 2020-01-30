"Раскупили за мгновение": В Германии расследуют продажу "нацистского" пива

Полиция Германии расследует продажу пива с нацистской символикой от пивоварни "Немецкий рейх". По словам очевидцев, товар раскупили почти мгновенно. Подробности скандальной истории сообщает BBC News.

Дизайн бутылки скандального пива буквально кричит о своём нацистском происхождении. Этикетка выполнена в коричневом цвете под стать коричневым рубашкам фашистов. Также на ней изображен орёл Третьего рейха, а название напечатано готическим шрифтом, который использовался в нацистской Германии. Даже цена за ящик пива, которая составляет 18,88 евро, является отсылкой к нацистскому лозунгу "Хайль Гитлер".

Отмечается, что пиво появилось в продаже, когда весь мир отмечал День памяти жертв холокоста и освобождение нацистского концлагеря Освенцим. Магазин заявил, что уже отменил продажу напитка, но извиняться не стал.

Фото: скриншот Twitter/@BBCWorld