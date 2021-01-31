|
"Раскрутка фейков": В МИД указали на "закулисную роль" Вашингтона и Google
31 января 2021, 22:35 • 122 • Политика
МИД России ответил на заявление госсекретаря США Энтони Блинкена, который осудил применение силы против "мирных протестующих". В дипломатическом ведомстве отметили, что США пора перестать вмешиваться во внутренние дела России, и напомнили о "фейках", раскрученных на американских интернет-платформах.
В официальном аккаунте министерства иностранных дел России на Facebook опубликован ответ на заявление госсекретаря США Энтони Блинкена. МИД потребовал от США перестать грубо вмешиваться во внутренние дела РФ.
Как отмечается в сообщении, попытка влиять на внутренние дела России является таким же доказанным фактом, как "раскрутка" фейков и призывов к несанкционированным акциям на подконтрольных США интернет-платформах. Ранее ролики с призывами выходить на митинги, в том числе адресованные подросткам, появлялись на YouTube, подконтрольном Google.
Как указали в МИД, Блинкен выступил с поддержкой нарушения закона в России, что в очередной раз только подтверждает "закулисную роль Вашингтона". Ведомство подчёркивает, что таким образом американские власти пытаются проводить политику сдерживания России. МИД также напомнил об ответственности за распространение фейков.
Ранее новый глава Госдепа США Энтони Блинкен в Twitter заявил, что США осуждают "постоянное применение российской властью жёсткой тактики против мирных протестующих и журналистов".
122
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
25 января 2021, 08:55
|
30 января 2021, 16:20
|
26 января 2021, 07:50
|
31 января 2021, 05:10
|
30 января 2021, 04:25
|
25 января 2021, 03:25
|
30 января 2021, 23:40