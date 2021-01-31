"Раскрутка фейков": В МИД указали на "закулисную роль" Вашингтона и Google

В официальном аккаунте министерства иностранных дел России на Facebook опубликован ответ на заявление госсекретаря США Энтони Блинкена. МИД потребовал от США перестать грубо вмешиваться во внутренние дела РФ.

Как отмечается в сообщении, попытка влиять на внутренние дела России является таким же доказанным фактом, как "раскрутка" фейков и призывов к несанкционированным акциям на подконтрольных США интернет-платформах. Ранее ролики с призывами выходить на митинги, в том числе адресованные подросткам, появлялись на YouTube, подконтрольном Google.

Как указали в МИД, Блинкен выступил с поддержкой нарушения закона в России, что в очередной раз только подтверждает "закулисную роль Вашингтона". Ведомство подчёркивает, что таким образом американские власти пытаются проводить политику сдерживания России. МИД также напомнил об ответственности за распространение фейков.

Ранее новый глава Госдепа США Энтони Блинкен в Twitter заявил, что США осуждают "постоянное применение российской властью жёсткой тактики против мирных протестующих и журналистов".