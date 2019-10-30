"Раскручиваются отнюдь не экологами": Сатановский о скрытой стороне протестов в Шиесе

Политолог Евгений Сатановский в своем телеграм-канале "Армагеддоныч" обратился к теме протестов в Шиесе. Здесь, напомним, активно проводятся различные протестные акции против строительства на этом месте мусорного полигона.

Ранее в соцсетях уже обращали внимание на то, что тему активно подогревает оппозиция, а экологический на первый взгляд протест пытаются политизировать.

Несмотря на то что ситуация с экозащитниками в Шиесе, действительно, непростая - там есть с чем работать региональным властям в плане переговоров, поиска компромисса и решения экологических проблем, провокации вспыхивают постоянно. Так, ранее в Сеть утекло видео, на котором ОМОН якобы разгоняет мирных активистов возле Шиеса. Однако внимательные пользователи заметили, что на видео все участники в теплых куртках, тогда как в Шиесе на тот момент было +20.

На скрытую сторону ситуации в Шиесе как раз и обратил внимание политолог Евгений Сатановский. Он отметил, что именно у него не вызывает раздумья.