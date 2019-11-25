"Раскол углубляется": Предстоятель Албанской Церкви призвал к созыву Собора по вопросу Украины

Предстоятель Албанской Православной Церкви, архиепископ Тиранский и всей Албании Анастасий призвал как можно скорее созвать Всеправославный собор по вопросу так называемой "новой" церкви Украины (ПЦУ). Он подчеркнул, что ситуацию с церковным расколом на Украине нельзя игнорировать ни прямо, ни косвенно.

"Церковные события прошедшего года создали новую реальность с очевидным вовлечением геополитических интересов и выгод", - говорится в послании предстоятеля Албанской Церкви.

Он указал, что предоставление Константинополем автокефалии украинским раскольникам не принесло единства и мира, а только усугубило ситуацию. Украинский самопровозглашённый "патриарх" Филарет и вовсе отказался от "томоса", распространив разногласия не только на территорию Украины, но и на православный мир в целом, заявляет предстоятель Албанской Церкви.

"Время не обязательно исправляет и лечит церковные расколы; скорее это углубляет и увековечивает их", - считает Анастасий.

В этой связи он призывает как можно скорее собрать Всеправославный собор, чтобы решить назревающую проблему, пока это ещё не поздно. Потому что, чем дольше продолжается нынешняя ситуация, тем дольше страдают люди.

Напомним, что стараниями экс-президента Украины Петра Порошенко украинские раскольники получили от константинопольского патриарха "томос", который "узаконивает" их статус. Так была создана новая лжецерковь Украины, или ПЦУ. Это привело к религиозному расколу на Украине, а недавно и к расколу внутри самих раскольников, что ещё сильнее усугубило ситуацию в стране.