Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Дмитрий Медведев: «Это Брюссель испортил отношения с Россией. Пусть теперь и про...
Германия в региональных штанишках. Где место Берлина в глобальной политике?
«Попытка играть на публику»: как на Украине ответили на предложение «Газпрома» о...
Зеленский сообщил о готовности к встрече в нормандском формате
Главная / Политика

"Раскол углубляется": Предстоятель Албанской Церкви призвал к созыву Собора по вопросу Украины

25 ноября 2019, 21:09  •  132 • Политика
Предстоятель Албанской Церкви призвал провести Всеправославный собор как можно скорее, чтобы решить вопрос с украинской лжецерковью. "Время не обязательно исправляет и лечит церковные расколы; скорее это углубляет и увековечивает их", - заявил он.
Предстоятель Албанской Православной Церкви, архиепископ Тиранский и всей Албании Анастасий призвал как можно скорее созвать Всеправославный собор по вопросу так называемой "новой" церкви Украины (ПЦУ). Он подчеркнул, что ситуацию с церковным расколом на Украине нельзя игнорировать ни прямо, ни косвенно.
"Церковные события прошедшего года создали новую реальность с очевидным вовлечением геополитических интересов и выгод", - говорится в послании предстоятеля Албанской Церкви.
Он указал, что предоставление Константинополем автокефалии украинским раскольникам не принесло единства и мира, а только усугубило ситуацию. Украинский самопровозглашённый "патриарх" Филарет и вовсе отказался от "томоса", распространив разногласия не только на территорию Украины, но и на православный мир в целом, заявляет предстоятель Албанской Церкви.
"Время не обязательно исправляет и лечит церковные расколы; скорее это углубляет и увековечивает их", - считает Анастасий.
В этой связи он призывает как можно скорее собрать Всеправославный собор, чтобы решить назревающую проблему, пока это ещё не поздно. Потому что, чем дольше продолжается нынешняя ситуация, тем дольше страдают люди.
Напомним, что стараниями экс-президента Украины Петра Порошенко украинские раскольники получили от константинопольского патриарха "томос", который "узаконивает" их статус. Так была создана новая лжецерковь Украины, или ПЦУ. Это привело к религиозному расколу на Украине, а недавно и к расколу внутри самих раскольников, что ещё сильнее усугубило ситуацию в стране.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



132
Источник
Похожие новости
25 ноября 2019, 21:09
Глава генштаба Украины - "агент Путина"? Военачальник сделал признание о России
25 ноября 2019, 17:54
Песков сообщил о подготовке поездки Путина в Турцию в начале 2020 года
25 ноября 2019, 21:09
"Раскол углубляется": Предстоятель Албанской Церкви призвал к созыву Собора по вопросу Украины
25 ноября 2019, 19:09
Ежегодная большая пресс-конференция Путина 19 декабря состоится в ЦМТ
25 ноября 2019, 17:54
Кибератаку на выборах в США могла организовать Украина - сенатор Кеннеди
25 ноября 2019, 17:54
Матвиенко назвала дату доработки закона о домашнем насилии
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
22 ноября 2019, 21:39
За украденными унитазами военные скрывают от украинцев неудобную правду о сделке с французами
25 ноября 2019, 04:54
"Идиот... Это мы поняли ещё по Иловайску": Даже после разоблачения вброса в Киеве идут "унитазные споры"
19 ноября 2019, 18:39
МИД ФРГ призвал Россию выполнить обязательства по Донбассу
23 ноября 2019, 00:54
Примаков пытался уволить Путина дважды. История от человека "из кабинета напротив туалета"
20 ноября 2019, 07:54
Последний парад в Бресте
21 ноября 2019, 09:54
Русский адмирал философски ответил Киеву на обвинения в краже унитазов и плафонов
22 ноября 2019, 18:24
"Россия надавала трусами по лицу украинскому народу"? Ведущая не сдержала смех в ответ на выпад экс-мэра
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.