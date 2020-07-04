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"Расистская рыба": Скульптуре Русалочки досталось от активистов Black Lives Matter

04 июля 2020, 14:00  •  145 • В мире
Скульптуре Русалочки в Копенгагене досталось от активистов Black Lives Matter. Злоумышленники сделали надпись баллончиком с краской на камне, который служит постаментом для памятника. "Расистская рыба", - вывели они.
Скульптура Русалочки в Копенгагене вновь осквернена вандалами, передаёт местное издание Ekstra Bladet. На этот раз памятник, судя по всему, не угодил последователям движения Black Lives Matter.
Злоумышленники сделали надпись баллончиком с краской на камне, который служит постаментом для фигуры героини сказки Ганса Христиана Андерсена, "Расистская рыба".
Сотрудники датской газеты составили обращение об акте вандализма и направили в правоохранительные органы. Вскоре к памятнику прибыли полицейские, они провели сбор улик.
Теперь предстоит их изучить, чтобы понять, можно ли продолжить расследование, - заметил представитель полиции Еспер Франдсен.
Ранее скульптура уже становилась жертвой вандалов. Ей неоднократно отпиливали голову и руки, её даже сбрасывали с постамента посредством использования взрывчатки.

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