"Расистская рыба": Скульптуре Русалочки досталось от активистов Black Lives Matter

Скульптура Русалочки в Копенгагене вновь осквернена вандалами, передаёт местное издание Ekstra Bladet. На этот раз памятник, судя по всему, не угодил последователям движения Black Lives Matter.

Злоумышленники сделали надпись баллончиком с краской на камне, который служит постаментом для фигуры героини сказки Ганса Христиана Андерсена, "Расистская рыба".

Сотрудники датской газеты составили обращение об акте вандализма и направили в правоохранительные органы. Вскоре к памятнику прибыли полицейские, они провели сбор улик.

Теперь предстоит их изучить, чтобы понять, можно ли продолжить расследование, - заметил представитель полиции Еспер Франдсен.

Ранее скульптура уже становилась жертвой вандалов. Ей неоднократно отпиливали голову и руки, её даже сбрасывали с постамента посредством использования взрывчатки.