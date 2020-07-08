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"Рашка не рулит": От чего мы спасаем наших детей прямо сейчас. Мнение Малофеева

08 июля 2020, 17:00  •  111 • Политика
Константин Малофеев в колонке на личной странице в соцсети объяснил, от чего мы спасаем наших детей прямо сейчас, проголосовав за поправки к Конституции России. Сегодня молодое поколение пытаются упрощённо убедить в том, что "Рашка не рулит". Но у нас появился шанс переломить ситуацию.
Учредитель телеканала Царьград Константин Малофеев на личных страницах в социальных сетях продолжает говорить о важнейших поправках к Конституции России. Как известно, большинство граждан России проголосовали за новый текст Основного закона. Так за что мы отдали свои голоса?
"За будущее. За наше будущее, за будущее наших детей, - говорит Малофеев. - 27 лет мы жили при колониальной, навязанной, не нашей Конституции. Несколько поколений на ней выросло. Поколений, инфицированных совершенно чуждой идеологией. Воспитанных в ненависти к нашей истории, к нашим ценностям. Воспитанных в пренебрежении к собственной стране. Либеральная пропаганда с малолетства внушала им, что в России жить нельзя. Возьми всё, что успеешь урвать, и уезжай. "Рашка не рулит".
То, что мы преодолели этот период, - во многом заслуга Путина. Он 20 лет тащил страну на собственном авторитете, на поддержке узкого круга патриотических сил, на поддержке людей, родившихся и выросших ещё тогда, а не сейчас. Эти общие усилия не дали нашей стране распасться, нашему обществу - деградировать".
Константин Малофеев отметил, что сегодня у него нет уверенности в том, что через 10 лет мы смогли бы принять новую Конституцию. Сегодня - прекрасное время, когда удалось скорректировать текст, сделав его пророссийским.
"Наша ответственность, нашего поколения, - это оставить своим детям нормальную страну. Потому что, как только у них появятся свои дети, у них всё в голове встанет на место. Новая Конституция - гарантия будущего наших детей, их семей и наших внуков. В том, что они вырастут русскими людьми. Которые будут воспитаны в нашей культуре. Которую мы, их деды и бабушки, будем узнавать. Это не будут целлулоидные произведения некоей общей трансгуманистической среды на едином цифровом образовании. А это будут наши русские дети, такие же, какими были мы, какими были наши родители и какими были наши дедушки и бабушки", - подчеркнул Константин Малофеев.

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