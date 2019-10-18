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"Расчеловечивание": Гаспарян показал, как ополченцев Донбасса на Украине "пустили" на консервы
18 октября 2019, 13:54 • 217 • В мире
Политолог Армен Гаспарян у себя на страницах в соцсетях показал фото нового продукта, который теперь выпускают на Украине. Судя по надписи, здесь "пустили" на консервы ополченцев Донбасса. "Расчеловечивание", - ответил на этот провокационный поступок эксперт.
Политолог и публицист Армен Гаспарян на своих страницах в соцсетях опубликовал скриншот твита некоего Тима Златкина с подписью "Что-то я проголодался" и фото банки консервов.
На ней крупно посередине, да еще и по ободку банки, проходит надпись "Сэпар в олii" ("Сепар в масле"). Напомним, именно так - "сепаратистами" - на Украине называют ополченцев Донбасса, считая их военными преступниками только за то, что люди в ДНР и ЛНР после майдана в Киеве и госпереворота не захотели подчиняться новой власти, пропагандирующей фактически неонацизм.
Неподконтрольный Киеву регион ВСУ утопили в крови. По подсчетам ООН, счет жертвам идет на тысячи человек (по последним данным, погибло 13 тысяч).
Но, судя по всему, на Украине решили перейти все грани и, что называется, "пробили дно" и "пустили" ополченцев Донбасса на консервы, проигрывая им на поле битвы.
"Расчеловечивание", - только и нашелся что ответить на это Армен Гаспарян.
Фото: скриншот twitter/A_Gasparyan
Его читатели были чуть более многословны. И своего отвращения к подобному украинотворчеству не скрывали.
"Они должны понимать, что расчеловечивание работает в обе стороны. Их за людей никто уже давно не принимает", - пишет @AlGorohov73.
"Вообще, когда вот такое выпускаешь или типа того, сам становишься меньше человеком", - отмечает @eskonsta.
"Ну что можно сказать? Болезнь мозга в необратимом процессе!" - уверяет @Ninel1953.
"Твари!!!" - не сдержался в ответ пользователь @lopatylovetvitt.
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