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"Расчеловечивал, уничтожал, превращал в изгоев": Донбасс не пойдет на автономию с "какой-то Украиной"

25 июня 2019, 21:09  •  155 • В мире
Почти половина украинцев (49,5%) готовы поддержать предоставление Донбассу автономного статуса ради прекращения боевых действий. Однако в Донбассе отмечают, что на автономию, какую может предложить Киев, народные республики не пойдут. "Донбасс не хочет никакой автономии в составе какой-то Украины, в составе недогосударства, которым является Украина" - полагает глава Союза добровольцев Донбасса Александр Бородай. Политолог Владимир Рогов убежден, что Донбасс на автономию не пойдет. По его словам, вариант сосуществования с "теми, кто на протяжении этих пяти лет расчеловечивал, уничтожал и превращал в изгоев" жителей Донбасса, сомнителен.
Результаты проведенного Украинским институтом социальных исследований имени Александра Яременко и центром "Социальный мониторинг" опроса об автономии Донбасса говорят о том, что жители Незалежной устали от войны. Безумно устали, убежден политолог, лидер движения русских украинцев "Парус" Юрий Кот.
Так, согласно опросу, почти половина украинцев (49,5%) готовы поддержать предоставление автономии народным республикам Донбасса ради прекращения боевых действий. При этом однозначно в поддержку автономии Донбасса высказались 20,4% опрошенных, еще 29,1% заявили, что "скорее поддержали бы".
При этом уверенно против этого высказались 17,5% опрошенных, а 13,2% респондентов скорее всего не поддержали бы такую идею.
Юрий Кот полагает, что цифра тех, кто выступает за прекращение боевых действий, пусть и в обмен на автономию для Донбасса, занижена.
"Люди безумно устали от войны. На самом деле, там не 50, там все 95 процентов. Пять оставшихся, конечно, есть идиотов, которые готовы зарабатывать, не гибнуть на войне, а зарабатывать на ней, а все остальные хотят мира", - подчеркнул он.
Кот отметил, что те, кто нажился на войне, пройдя этап первичного накопления капитала через мародерство и ограбление Донбасса, "сейчас хотели бы сохранить то, что у них есть, и избежать ответственности".
"Риторику войны сохраняют еще те, кто боится ответственности за то, что уже совершил преступления, военные преступления, убивая граждан Украины, живущих на Донбассе. А все остальное - это уже профанация", - убежден он.
Конечно, продолжил политолог, Донбасс никогда не будет той частью Украины, какой он был ранее. Впрочем, и Украина уже не будет прежней.
С Донбассом нельзя договориться с автономной точки зрения, убежден глава Союза добровольцев Донбасса (СДД) Александр Бородай. Он подчеркнул, что Донбасс не хочет никакой автономии "в составе недогосударства, которым является Украина".
"Само предположение о том, что такое может быть, является комическим и мерзким. А после тысяч жизней, которые положены за то, чтобы русский Донбасс оставался русским, а не украинским, об этом говорить, честно говоря, аморально и глупо", - пояснил свою точку зрения эксперт.
При этом, отметил он, появление подобных опросов говорит о том, что Киев ищет выход, чтобы завершить "надоевшую" войну.
"Они в этом [автономии - прим. ред.] видят выход, им, наверное, надоела война. Но, собственно, они никогда и не хотели Донбасс. Да они и собственное государство не хотят. Это жители оккупированных территорий, которые, честно говоря, у меня не вызывают никакого уважения", - отметил он.
Политолог, председатель комитета государственного строительства Новороссии Владимир Рогов в комментарии Царьграду пояснил, что все вопросы, планы о некой автономии Донбасса в составе Украины обсуждать без демонтажа политической системы Незалежной бессмысленно.
"На мой взгляд, даже особый путь Донбасса возможен только с демонтажем той системы власти в Киеве и той системы ненависти, которая взращивалась на протяжении пяти лет. Что бы ни считали простые люди, от них ничего не зависит на данных территориях постукраинского пространства, которое подконтрольно американцам и их партнерам", - пояснил эксперт.
Ну а если спрашивать по тому же вопросу мнения у жителей Донбасса, то едва ли найдется и 20 процентов, согласных с таким будущим.
"Думаю, не более 15-20% людей Донбасса готовы к такому сценарию, потому что за эти пять лет слишком много крови пролито, слишком много горя принесено, именно вооруженными формированиями, подконтрольными Киеву, чтобы люди смогли всерьез рассматривать вариант сосуществования с теми, кто их на протяжении этих пяти лет расчеловечивал, уничтожал и превращал в изгоев", - констатировал он.

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