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"Расчеловечивал, уничтожал, превращал в изгоев": Донбасс не пойдет на автономию с "какой-то Украиной"
25 июня 2019, 21:09 • 155 • В мире
Почти половина украинцев (49,5%) готовы поддержать предоставление Донбассу автономного статуса ради прекращения боевых действий. Однако в Донбассе отмечают, что на автономию, какую может предложить Киев, народные республики не пойдут. "Донбасс не хочет никакой автономии в составе какой-то Украины, в составе недогосударства, которым является Украина" - полагает глава Союза добровольцев Донбасса Александр Бородай. Политолог Владимир Рогов убежден, что Донбасс на автономию не пойдет. По его словам, вариант сосуществования с "теми, кто на протяжении этих пяти лет расчеловечивал, уничтожал и превращал в изгоев" жителей Донбасса, сомнителен.
Результаты проведенного Украинским институтом социальных исследований имени Александра Яременко и центром "Социальный мониторинг" опроса об автономии Донбасса говорят о том, что жители Незалежной устали от войны. Безумно устали, убежден политолог, лидер движения русских украинцев "Парус" Юрий Кот.
Так, согласно опросу, почти половина украинцев (49,5%) готовы поддержать предоставление автономии народным республикам Донбасса ради прекращения боевых действий. При этом однозначно в поддержку автономии Донбасса высказались 20,4% опрошенных, еще 29,1% заявили, что "скорее поддержали бы".
При этом уверенно против этого высказались 17,5% опрошенных, а 13,2% респондентов скорее всего не поддержали бы такую идею.
Юрий Кот полагает, что цифра тех, кто выступает за прекращение боевых действий, пусть и в обмен на автономию для Донбасса, занижена.
Кот отметил, что те, кто нажился на войне, пройдя этап первичного накопления капитала через мародерство и ограбление Донбасса, "сейчас хотели бы сохранить то, что у них есть, и избежать ответственности".
"Риторику войны сохраняют еще те, кто боится ответственности за то, что уже совершил преступления, военные преступления, убивая граждан Украины, живущих на Донбассе. А все остальное - это уже профанация", - убежден он.
Конечно, продолжил политолог, Донбасс никогда не будет той частью Украины, какой он был ранее. Впрочем, и Украина уже не будет прежней.
С Донбассом нельзя договориться с автономной точки зрения, убежден глава Союза добровольцев Донбасса (СДД) Александр Бородай. Он подчеркнул, что Донбасс не хочет никакой автономии "в составе недогосударства, которым является Украина".
"Само предположение о том, что такое может быть, является комическим и мерзким. А после тысяч жизней, которые положены за то, чтобы русский Донбасс оставался русским, а не украинским, об этом говорить, честно говоря, аморально и глупо", - пояснил свою точку зрения эксперт.
При этом, отметил он, появление подобных опросов говорит о том, что Киев ищет выход, чтобы завершить "надоевшую" войну.
"Они в этом [автономии - прим. ред.] видят выход, им, наверное, надоела война. Но, собственно, они никогда и не хотели Донбасс. Да они и собственное государство не хотят. Это жители оккупированных территорий, которые, честно говоря, у меня не вызывают никакого уважения", - отметил он.
Политолог, председатель комитета государственного строительства Новороссии Владимир Рогов в комментарии Царьграду пояснил, что все вопросы, планы о некой автономии Донбасса в составе Украины обсуждать без демонтажа политической системы Незалежной бессмысленно.
"На мой взгляд, даже особый путь Донбасса возможен только с демонтажем той системы власти в Киеве и той системы ненависти, которая взращивалась на протяжении пяти лет. Что бы ни считали простые люди, от них ничего не зависит на данных территориях постукраинского пространства, которое подконтрольно американцам и их партнерам", - пояснил эксперт.
Ну а если спрашивать по тому же вопросу мнения у жителей Донбасса, то едва ли найдется и 20 процентов, согласных с таким будущим.
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