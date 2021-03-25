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"Раньше такого не было": Сатановский о подходе Путина к "старым врагам"
25 марта 2021, 17:15 • 220 • Политика
Сатановский оценил умение президента России превращать старых врагов в "партнеров". "Хоть тресни, раньше не было такого. При этом, надо отметить, что это фирменный стиль лично и персонально Путина", - отметил политолог.
Одна из особенностей современной внешней политики России – это умение находить общий язык с противниками, отстраивать с ними что-то, в интересах обеих сторон и не доводить вражду до открытой драки. Такое мнение высказал политолог и экономист Евгений Сатановский, доказав его на примере Турции, Саудовской Аравии и Катара.
Эксперт напомнил, что между Россией и Турцией существовала давняя вражда. В добавок к этому Москва смешала карты Анкаре в Сирии, Ливии, а недавно и в Карабахе. И тем не менее между обеими странами происходит активное сотрудничество по целому ряду сфер. Это и поставки систем ПВО С-400, и строительство АЭС "Аккую", и запуск газопровода "Турецкий поток", указывает Сатановский.
- отмечает политолог в своём Telegram-канале "АРМАГЕДДОНЫЧ".
И вместе с тем Москва сумела договориться с наследным принцем Мухаммедом бен-Сальманом по нефти, создав сделку "ОПЕК плюс", которая позволила удержать от обрушения рынок нефтяных цен. Нашлись и общие интересы в политике – общее неприятие президента США Джо Байдена, утверждает Сатановский.
Похожая история и с Катаром. Там были и разногласия по Сирии, и конкуренция на европейском рынке газа, и выход из проекта с Белоруссией по удобрениям. Но в итоге обе страны умудрились-таки найти точки соприкосновения. Россия поставляет СПГ в Европу мы вместо Катара, а Катар – вместо России гонит газ в Азию.
- подчёркивает Сатановский.
Он добавляет, что с США, ЕС, Прибалтикой, Украиной и Польшей этот подход не сработал. Однако это было полностью выбором этих стран.
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