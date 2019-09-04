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"Раньше стеснялись, но после вакханалии в Варшаве": Захарова призвала Запад перестать искажать исторические факты

04 сентября 2019, 16:54  •  155 • Политика
Россия призывает страны Запада прекратить искажение исторических фактов и начать руководствоваться международным правом в своих оценках. "Раньше стеснялись, но после вакханалии в Варшаве" Москва будет напоминать о роли СССР в возникновении системы современного международного права, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
По ее словам, западные партнеры искажают исторические факты и ведут курс на подрыв существующей международно-правовой системы, в то время как им следовало бы руководствоваться международным правом в своих оценках. Итоги Второй мировой войны закреплены в международном праве "однозначно", напомнила Захарова.
В общих интересах всех стран максимальная деполитизация дискуссий на темы недавнего исторического прошлого, а также их перевод в русло "профессионального диалога ученых-историков", заявила Захарова на брифинге в среду.
Представитель МИД отметила, что в послевоенное время СССР и его союзники удерживали мир от глобальной катастрофы, а также придал импульс процессам деколонизации в Азии, Африке и Латинской Америке.
"Об этом не хотят помнить, это неинтересно, потому что это полностью перечеркивает миф о том самом либеральном миропорядке и тех благах, которые он принес человечеству. А нужно было бы напоминать, и мы будем. Раньше стеснялись, но после той вакханалии, которая была в Варшаве, у нас другого варианта нет", - отметила Захарова.

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