"Раньше стеснялись, но после вакханалии в Варшаве": Захарова призвала Запад перестать искажать исторические факты

По ее словам, западные партнеры искажают исторические факты и ведут курс на подрыв существующей международно-правовой системы, в то время как им следовало бы руководствоваться международным правом в своих оценках. Итоги Второй мировой войны закреплены в международном праве "однозначно", напомнила Захарова.

В общих интересах всех стран максимальная деполитизация дискуссий на темы недавнего исторического прошлого, а также их перевод в русло "профессионального диалога ученых-историков", заявила Захарова на брифинге в среду.

Представитель МИД отметила, что в послевоенное время СССР и его союзники удерживали мир от глобальной катастрофы, а также придал импульс процессам деколонизации в Азии, Африке и Латинской Америке.

"Об этом не хотят помнить, это неинтересно, потому что это полностью перечеркивает миф о том самом либеральном миропорядке и тех благах, которые он принес человечеству. А нужно было бы напоминать, и мы будем. Раньше стеснялись, но после той вакханалии, которая была в Варшаве, у нас другого варианта нет", - отметила Захарова.