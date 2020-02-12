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"Раньше, чем ожидалось": Энрике Иглесиас стал отцом в третий раз

12 февраля 2020, 07:09  •  77 • В мире
Популярный испанский певец Энрике Иглесиас вновь стал отцом: СМИ узнали, что российская теннисистка Анна Курникова родила на днях третьего ребёнка. Это стало для всех большим сюрпризом, ведь на беременность Анны ничто не указывало, кроме снимка папарацци, где подруга Иглесиаса была запечатлена с округлившимся животом. Правда, тогда все предположили, что прибавление случится не раньше весны, но всё произошло раньше, чем ожидалось.
Примечательно, что о рождении очередного наследника Курниковой и Иглесиаса-младшего рассказал не сам счастливый отец, а его брат, который с гордостью заявил, что стал дядей. Пол ребёнка он назвать отказался, ссылаясь на секретность информации, но добавил, что Энрике невероятно счастлив.
В Сети пока невозможно найти ни одного подтверждения этих слов Хулио Иглесиаса-младшего, который, кстати, тоже поёт. У Курниковой и Иглесиаса уже есть близняшки Люси и Николас, они родились в 2017 году, и тогда беременность Анне тоже удалось скрыть вплоть до момента появления детей на свет.
Пара, которая состоит в отношениях уже 19 лет, ведёт очень закрытый образ жизни, их практически невозможно увидеть вместе, зато певец регулярно делится с поклонниками снимками своих старших детей. Будем надеяться, что вскоре нам официально представят самого младшего представителя семейства Иглесиасов.

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