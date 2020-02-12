"Раньше, чем ожидалось": Энрике Иглесиас стал отцом в третий раз

Примечательно, что о рождении очередного наследника Курниковой и Иглесиаса-младшего рассказал не сам счастливый отец, а его брат, который с гордостью заявил, что стал дядей. Пол ребёнка он назвать отказался, ссылаясь на секретность информации, но добавил, что Энрике невероятно счастлив.

В Сети пока невозможно найти ни одного подтверждения этих слов Хулио Иглесиаса-младшего, который, кстати, тоже поёт. У Курниковой и Иглесиаса уже есть близняшки Люси и Николас, они родились в 2017 году, и тогда беременность Анне тоже удалось скрыть вплоть до момента появления детей на свет.

Пара, которая состоит в отношениях уже 19 лет, ведёт очень закрытый образ жизни, их практически невозможно увидеть вместе, зато певец регулярно делится с поклонниками снимками своих старших детей. Будем надеяться, что вскоре нам официально представят самого младшего представителя семейства Иглесиасов.