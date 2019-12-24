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"Раньше, чем американцы собрали первый экземпляр бомбы": Нарышкин о подвиге русской разведки

24 декабря 2019, 04:24  •  71 • Политика
Сергей Нарышкин приоткрыл завесу тайны над историей появления у России ядерной бомбы. "Детальное описание первой атомной бомбы легло на стол Сталина за 12 дней до того, как американцы собрали её первый экземпляр", - рассказал руководитель Службы внешней разведки России.
Глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин рассказал, как у Советского Союза появилась собственная ядерная бомба. По его словам, подробное описание устройства нового оружия было в распоряжении СССР ещё до того, как в США успели собрать первый работающий экземпляр.
Речь идёт о подвиге русских разведчиков, добывших чертежи атомной бомбы у американских учёных. Создание супероружия проходило в обстановке глубочайшей секретности, однако это не помогло США сохранить монополию на ядерное оружие.
"Детальное описание первой атомной бомбы, которую разработали американские учёные и военные, легло на стол Сталина ещё за 12 дней до того, как американцы собрали её первый экземпляр", - цитирует Нарышкина медиаэксперт Дмитрий Смирнов в Twitter.
Напомним, что благодаря появлению ядерного оружия у СССР в мире установился паритет сил. Лишь угроза ответного удара со стороны Советского Союза удерживала США от начала новой войны с применением атомных бомб.

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