"Раньше, чем американцы собрали первый экземпляр бомбы": Нарышкин о подвиге русской разведки

Глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин рассказал, как у Советского Союза появилась собственная ядерная бомба. По его словам, подробное описание устройства нового оружия было в распоряжении СССР ещё до того, как в США успели собрать первый работающий экземпляр.

Речь идёт о подвиге русских разведчиков, добывших чертежи атомной бомбы у американских учёных. Создание супероружия проходило в обстановке глубочайшей секретности, однако это не помогло США сохранить монополию на ядерное оружие.

"Детальное описание первой атомной бомбы, которую разработали американские учёные и военные, легло на стол Сталина ещё за 12 дней до того, как американцы собрали её первый экземпляр", - цитирует Нарышкина медиаэксперт Дмитрий Смирнов в Twitter.

Напомним, что благодаря появлению ядерного оружия у СССР в мире установился паритет сил. Лишь угроза ответного удара со стороны Советского Союза удерживала США от начала новой войны с применением атомных бомб.