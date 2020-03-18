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"Рановато": Новый украинский министр занял кресло Зеленского
18 марта 2020, 13:35 • 87 • Политика
Новый украинский министр развития экономики и торговли Игорь Петрашко во время принятия присяги занял кресло президента Украины Владимира Зеленского. "Рановато", - отозвались депутаты.
Новый министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко во время принятия присяги, вероятно, захотел почувствовать себя президентом страны.
Для того чтобы зачитать текст присяги, он вместо трибуны в центре зала в Верховной раде направился к креслу президента Украины. Присутствующие засмеялись, а спикер парламента Дмитрий Разумков назвал его "смелым".
"Рановато", - заметили другие присутствующие в зале.
Стоит отметить, что Петрашко довольно быстро сориентировался, развернулся и сразу отправился к трибуне, где и зачитал текст присяги.
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