"Рановато": Новый украинский министр занял кресло Зеленского

Новый министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко во время принятия присяги, вероятно, захотел почувствовать себя президентом страны.

Для того чтобы зачитать текст присяги, он вместо трибуны в центре зала в Верховной раде направился к креслу президента Украины. Присутствующие засмеялись, а спикер парламента Дмитрий Разумков назвал его "смелым".

"Рановато", - заметили другие присутствующие в зале.

Стоит отметить, что Петрашко довольно быстро сориентировался, развернулся и сразу отправился к трибуне, где и зачитал текст присяги.