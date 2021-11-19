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"Рановато на этот раз": Косачев назвал цель провокации США с "непризнанием" Путина

19 ноября 2021, 11:35  •  269 • Политика
Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев назвал основную цель провокации США с предложением о "непризнании" Владимира Путина президентом России в случае его победы на новых президентских выборах. "Рановато на этот раз", - отметил он.
Ранее Царьград сообщал о том, что конгрессмены США отказались признавать Владимира Путина президентом России, если он останется у власти после мая 2024 года. Своё провокационное предложение политики внесли на рассмотрение в Палату представителей Конгресса США.
В своём Facebook-аккаунте Косачев отметил, что "рановато на этот раз американцы начали вмешиваться в президентские выборы в России". При этом, по его словам, в остальном - "ничего нового и ничего неожиданного". Вице-спикер подчеркнул, что в целом это вмешательство во внутренние дела нашей страны в чистом виде. Он также добавил, что эта провокация нацелена на срыв наметившейся нормализации двусторонних отношений.
В комментариях подписчики поддержали мысль о том, что это открытая провокация против России и предложили встречный ход:
"Константин Иосифович, а давайте мы тоже их выборы заранее не признаем?" - написал пользователь Юрий Фёдоров.

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