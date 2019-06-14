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"Рано думать": Трамп признался, что США не готовы к соглашениям с Ираном

14 июня 2019, 08:54  •  84 • Политика
Американский президент Дональд Трамп заявил, что пока "рано даже думать" о заключении соглашения между США и Ираном. И добавил, что США пока к этому не готовы. По словам президента США, он ценит, что премьер-министр Японии Синдзо Абэ поехал в Иран для встречи с аятоллой Али Хаменеи.
Президент США Дональд Трамп заявил, что пока "рано даже думать" о каком-либо соглашении между американской и иранской сторонами. При этом он подчеркнул, что весьма ценит поездку японского премьера в Иран.
"Хотя я очень ценю, что Синдзо Абэ поехал в Иран для встречи с аятоллой Али Хаменеи, но лично мне кажется, что слишком рано даже думать о заключении соглашения, - написал он в своем микроблоге в Twitter. - Они не готовы, мы тоже!"
Напомним, что весной прошлого года Трамп объявил, что Вашингтон покидает Совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе. Эта сделка была, напомним, заключена четыре года назад.
Напомним, она ограничивала ядерные разработки Тегерана в обмен на отмену соответствующих санкций Совета Безопасности ООН и односторонних рестрикций, введенных США и Евросоюзом. В ноябре 2018 года были восстановлены американские антииранские санкции, включающие запрет на закупку нефти.

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