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"Ранее привлекался": Полиция Петербурга нашла мигранта, пытавшегося изнасиловать школьницу

18 января 2022, 19:15  •  145 • Политика
В Петербурге задержали мигранта за попытку изнасиловать 12-летнюю девочку в торговом центре. Ранее он уже привлекался за вымогательство.
В Санкт-Петербурге полиция задержала 20-летнего мигранта, который подозревается в попытке изнасилования 12-летней девочки. Об этом рассказали в пресс-службе МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.
Речь идёт о происшествии, которое случилось в одном из торговых центров Петербурга. Девочка пришла туда по приглашению мужчины, с которым познакомилась в интернете. Встретив школьницу, мигрант затащил её в служебное помещение и попытался изнасиловать, но его спугнули сотрудники магазина.
Прибывшие на место происшествия полицейские опросили пострадавшую и выяснили приметы злоумышленника. По ним в течение 10 минут был задержан 20-летний гражданин одной из стран Средней Азии. Известно, что ранее он уже привлекался к уголовной ответственности по статье вымогательство.
Также сообщается, что девочка после нападения мигранта была госпитализирована. Врачи диагностировали у неё ушибы мягких тканей обоих предплечий средней тяжести. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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