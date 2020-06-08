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"Ракеты полетят прямо из дома": Баранец цифрами доказал провал атаки на Сибирь и русскую Арктику
08 июня 2020, 17:00 • 184 • Политика
Военный обозреватель газеты "Комсомольская правда" Виктор Баранец цифрами доказал провал потенциальной ракетной атаки США на Сибирь и русскую Арктику. Он заметил, что Россия имеет не только значительно более мощные средства ПВО, но и ракеты, которые в случае угрозы могут полететь в сторону США "прямо из дома".
Военный обозреватель газеты "Комсомольская правда" Виктор Баранец прокомментировал недавнюю публикацию украинского издания Defense Express о потенциальной воздушной атаке США на Сибирь.
Напомним, автор статьи, комментируя пролёт американских бомбардировщиков B-52H над Арктикой у границ РФ, попытался смоделировать возможный удар ВВС Соединённых Штатов по Сибири и позициям русской армии крылатыми ракетами AGM-158.
Эксперт заметил, что Вашингтон уже применял данное оружие против Сирии, и говорить о какой-либо значительной эффективности данной атаки не приходится.
Он также подчеркнул, что на вооружении у России есть значительно более мощные ракеты, нежели данные образцы производства США.
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