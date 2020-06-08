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"Ракеты полетят прямо из дома": Баранец цифрами доказал провал атаки на Сибирь и русскую Арктику

08 июня 2020, 17:00  •  184 • Политика
Военный обозреватель газеты "Комсомольская правда" Виктор Баранец цифрами доказал провал потенциальной ракетной атаки США на Сибирь и русскую Арктику. Он заметил, что Россия имеет не только значительно более мощные средства ПВО, но и ракеты, которые в случае угрозы могут полететь в сторону США "прямо из дома".
Военный обозреватель газеты "Комсомольская правда" Виктор Баранец прокомментировал недавнюю публикацию украинского издания Defense Express о потенциальной воздушной атаке США на Сибирь.
Напомним, автор статьи, комментируя пролёт американских бомбардировщиков B-52H над Арктикой у границ РФ, попытался смоделировать возможный удар ВВС Соединённых Штатов по Сибири и позициям русской армии крылатыми ракетами AGM-158.
Эксперт заметил, что Вашингтон уже применял данное оружие против Сирии, и говорить о какой-либо значительной эффективности данной атаки не приходится.
Напомню, что в апреле 2018 года американцы нанесли массированный удар 19 ракетами, теми же ракетами - AGM-158B, по сирийскому аэродрому. Так вот, 12 из них (всего запустили 19) были поражены зенитным ракетным комплексом "Бук-М2". И это при том, что дальность обнаружения цели у этого нашего ЗРК (он стоит у Сирии на вооружении) значительно меньше, чем у нашего же С-400. […]. Теперь переходим к AGM-86. Вот что касается этого типа ракет, то немало их завалила даже весьма слабенькая иранская ПВО, - отметил Баранец.
Он также подчеркнул, что на вооружении у России есть значительно более мощные ракеты, нежели данные образцы производства США.
Хотелось бы напомнить украинскому автору… , что если у названных им американских крылатых ракет дальность пуска соответственно 980 и 1200 километров, то у российских "Калибров" и "Кинжалов" - от 260 до 3 тысяч километров. А самое короткое расстояние от России до США – всего 4 километра. Так что запас у нас есть. В случае чего нашим бомбардировщикам даже не придётся вторгаться в воздушное пространство США. Ракеты полетят, образно говоря, прямо из дома. А дальности полёта хватает с большим запасом, - подытожил эксперт.

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