"Ракеты полетят прямо из дома": Баранец цифрами доказал провал атаки на Сибирь и русскую Арктику

Военный обозреватель газеты "Комсомольская правда" Виктор Баранец прокомментировал недавнюю публикацию украинского издания Defense Express о потенциальной воздушной атаке США на Сибирь.

Напомним, автор статьи, комментируя пролёт американских бомбардировщиков B-52H над Арктикой у границ РФ, попытался смоделировать возможный удар ВВС Соединённых Штатов по Сибири и позициям русской армии крылатыми ракетами AGM-158.

Эксперт заметил, что Вашингтон уже применял данное оружие против Сирии, и говорить о какой-либо значительной эффективности данной атаки не приходится.

Напомню, что в апреле 2018 года американцы нанесли массированный удар 19 ракетами, теми же ракетами - AGM-158B, по сирийскому аэродрому. Так вот, 12 из них (всего запустили 19) были поражены зенитным ракетным комплексом "Бук-М2". И это при том, что дальность обнаружения цели у этого нашего ЗРК (он стоит у Сирии на вооружении) значительно меньше, чем у нашего же С-400. […]. Теперь переходим к AGM-86. Вот что касается этого типа ракет, то немало их завалила даже весьма слабенькая иранская ПВО, - отметил Баранец.

Он также подчеркнул, что на вооружении у России есть значительно более мощные ракеты, нежели данные образцы производства США.