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"Ракету сеном заправлять будут": В Сети обсуждают создание космического центра на базе Житомирского агроуниверситета

04 января 2019, 06:54  •  149 • В мире
Соглашение о сотрудничестве подписал соглашение с Национальным центром управления и испытаний космических средств о сотрудничестве в комической области. "Ракету сном заправлять будут", - решили пользователи Сети
Интересная новость пришла с Житомирщины: местный агроэкологический университет подписал соглашение о сотрудничестве с Национальным центром управления и испытаний космических средств. Предполагается, что на базе университета в дальнейшем может быть создан региональный космический центр.
"Это историческое событие не только для нашего учебного заведения, но и для всей Житомирщины", - заявил ректор агроуниверситета.
В Сети новость вызвала смех. "Завидуй вата - теперь кожний украинець сможет доехать гиперлупом до Житомира и по безвизу улететь на Венеру или на Марс", - написал в своем микроблоге автор под ником "Голос Мордора".
"Ракету сеном заправлять будут", "И кизяки в качестве топлива использовать", "Будут учиться подпрыгивать на лопате", - веселились одни пользователи.
"На базе агроуниверситета? У них наверно ракеты будут летать на кишечном газе коров. Заодно и озоновый слой сохранят", "В агроуверситете смогут вырастить большой гиперлуп на всю украинскую космическую программу", - более серьезно подошли к вопросу другие комментаторы.
В Житомире на базе агроуниверситета создадут региональный космический центр.
Завидуй вата - теперь кожний украинець сможет доехать гиперлупом до Житомира и по безвизу улететь на Венеру или на Марс.
— Голос Мордора (@spacelordrock) 3 января 2019 г.
Ракету сеном заправлять будут.
— Аlex (@AEsaulkov) 3 января 2019 г.
На базе агроуниверситета? У них наверно ракеты будут летать на кишечном газе коров. Заодно и озоновый слой сохранят XD
— Алексей Уральский (@wildwildhase) 3 января 2019 г.
Несколько винных магазинов, курильни и наркоманские притоны, и вот вам космический центр.Улететь можно куда угодно, даже инопланетянином стать.
— Арина (@Bronizkarina45) 4 января 2019 г.

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