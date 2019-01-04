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"Ракету сеном заправлять будут": В Сети обсуждают создание космического центра на базе Житомирского агроуниверситета
04 января 2019, 06:54 • 149 • В мире
Соглашение о сотрудничестве подписал соглашение с Национальным центром управления и испытаний космических средств о сотрудничестве в комической области. "Ракету сном заправлять будут", - решили пользователи Сети
Интересная новость пришла с Житомирщины: местный агроэкологический университет подписал соглашение о сотрудничестве с Национальным центром управления и испытаний космических средств. Предполагается, что на базе университета в дальнейшем может быть создан региональный космический центр.
"Это историческое событие не только для нашего учебного заведения, но и для всей Житомирщины", - заявил ректор агроуниверситета.
В Сети новость вызвала смех. "Завидуй вата - теперь кожний украинець сможет доехать гиперлупом до Житомира и по безвизу улететь на Венеру или на Марс", - написал в своем микроблоге автор под ником "Голос Мордора".
"Ракету сеном заправлять будут", "И кизяки в качестве топлива использовать", "Будут учиться подпрыгивать на лопате", - веселились одни пользователи.
"На базе агроуниверситета? У них наверно ракеты будут летать на кишечном газе коров. Заодно и озоновый слой сохранят", "В агроуверситете смогут вырастить большой гиперлуп на всю украинскую космическую программу", - более серьезно подошли к вопросу другие комментаторы.
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