"Ракетные планы" США заставили Россию и Китай созвать заседание Совбеза ООН

Об этом в беседе с "Интерфаксом" сообщил и.о. постпреда России при ООН Дмитрий Полянский. Уже известно, что открытое заседание состоится в четверг, 22 августа. Его начало назначено на 15.00 (в Москве в это время будет 22 часа ровно).

Напомним, В воскресенье, 18 августа, произошло то, что предсказывали многие эксперты – США испытали крылатую ракету дальностью более 500 километров, которая была выпущена с подвижной пусковой установки.

До 2 августа, когда прекратил действие ДРСМД, этот тип оружия был запрещён. Пентагон не стал делать из испытаний никаких секретов – наоборот, выпустил по этому поводу отдельное заявление, намеренно акцентировав внимание на том, что ракета преодолела эти самые пресловутые 500 километров, точно поразив цель.

Между тем США рассматривают возможности создания различных типов ракет, которые были запрещены Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом во вторник, 20 августа, заявил исполняющий обязанности министра армии США Райан Маккарти во время выступления в Вашингтоне.