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"Ракета пробьёт любую броню": Эксперты опровергли миф о слабости военного флота России

05 декабря 2019, 02:09  •  89 • Политика
Зампред комитета Госдумы по обороне депутат Юрий Швыткин и военный эксперт Василий Дандыкин прокомментировали публикацию издания "Военно-промышленный курьер", заявившего о слабых местах в ВМФ России. Если российский военно-морской флот и имеет недостатки, они носят локальный характер, отметил депутат, в то время как эксперт объяснил, что бронирование - это не основной параметр современных ВМС.
В своей статье эксперты "Военно-промышленного курьера" заявили, что российские военные корабли ВМФ якобы станут "лёгкой добычей врага". По их словам, субмарины РФ уже на своих базах якобы видны спутникам-шпионам вероятных противников, потому уязвимы для их превентивного удара.
Однако, по словам Швыткина, ВМФ России наращивает мощь, переоснащаясь современными видами вооружения и подтверждая статус России как великой морской державы, несмотря на отдельные недостатки. "Как отметил президент РФ, ВМФ России на 68% оснащён современными видами вооружения и техники", - напомнил депутат.
Военный эксперт Василий Дандыкин пояснил, что отмеченные недостатки ВМФ никак не влияют на боевую эффективность российских кораблей, так как бронирование корпуса уже давно не играет никакой роли.
"Ракета пробьёт любую броню. У японцев были громадные корабли, которые были бронированы до безобразия, однако американцы топили всех этих монстров", - напомнил Дандыкин в разговоре с ФАН.

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