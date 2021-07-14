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"Радужные" настроения оставили Грузию на день без телевидения

14 июля 2021, 11:50  •  72 • Политика
Сразу четыре грузинских телеканала решили прекратить вещание на день. Они требуют отставки премьера Ираклия Гарибашвили.
В акции участвуют каналы "ТВ Пирвели", "Мтавари архи", "Формула", "Кавкасия". Сейчас в сетке вещания каналов идёт список имён журналистов и операторов каналов, которые, по мнению редакций, стали жертвами беспорядков в Тбилиси 5 июля.
Отметим, 5 июля в Тбилиси произошли массовые беспорядки из-за требований разрешить проведение "радужных" шествий. Идея понравилась далеко не всем, ранее правительство Грузии не дало разрешение на подобную акцию.

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