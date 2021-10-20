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"Радужное лобби" осадили из Шотландии: "Маму" удалить не позволим
20 октября 2021, 01:45 • 69 • В мире
Власти Шотландии опровергли появившиеся слухи о том, что в документах перестанут использовать такие слова, как "мать" и "мама".
В местных СМИ появились сообщения, что власти Шотландии пошли на уступки "радужному лобби". Говорилось, будто под давлением "радужных" социальная служба правительства Шотландии отказалась от использования в документах о декретном отпуске слов "мать" и "мама".
Однако всё это оказалось лишь слухами. В официальном ответе представители Шотландии заявили, что из документов эти слова не исчезнут.
В пресс-службе правительства страны уточнили, что слова "мать" и "мама" продолжат использоваться во внутренней и внешней политике, а также в документах.
"Нет. Слова "мать" и "мама" продолжают использоваться как во внутренней, так и во внешней политике, и у нас нет никаких планов останавливать их использование", - заявил официальный представитель правительства Шотландии, передаёт РИА Новости.
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