"Раду сохранить нельзя распустить": Где Зеленский поставит запятую?

Депутаты хотят сохранить свои полномочия ещё хотя бы на полгода. Именно поэтому они так старательно затягивали определение даты инаугурации Зеленского. Ведь если бы он вступил в должность в самом конце мая, он уже не смог бы распустить парламент: согласно законодательству, роспуск должен состояться не позднее чем за шесть месяцев до истечения срока полномочий Рады.

Но Зеленский добился удобной для себя даты инаугурации - 20 мая. Вроде всё складывается удачно, и одним из первых его решений станет прощание с давно потерявшими у народа популярность депутатами. И основания у него для этого были - отсутствие фактического коалиционного большинства в Раде, сообщает "Политика сегодня".

Напомним, коалиция "Европейская Украина" в украинском парламенте была создана в 2014 году из пяти фракций - "Блок Петра Порошенко", "Батькивщина", "Народный фронт", Радикальная партия и "Самопомощь". При необходимом минимуме в 226 депутатов правящее большинство состояло из 302.

В прошлом году из коалиции вышли три фракции, и в ней остались только "БПП" и "Народный фронт". Де-юре коалиция существовать продолжала, а вот фактически - нет, поскольку в ней уже не было необходимого числа парламентариев. Таким образом, Зеленский имел полное конституционное право разогнать парламент. Более того, это вполне мог сделать давно и сам Пётр Порошенко, но отчего-то "забыл" обратить внимание на такое положение дел в парламенте страны.

17 мая фракция "Народный фронт" не только выходит из правящей коалиции, в которой состояла вместе с "Блоком Петра Порошенко", но и запустила процесс формирования новой коалиции, который должен занять 30 дней. И тут уже не важно - будет создана коалиция или нет, Зеленский всё равно не сможет уложиться в шестимесячный дедлайн.

По мнению кандидата исторических наук, президента Центра этнических и международных исследований Антона Бредихина, для Зеленского роспуск парламента - не главный вопрос. Но на самом деле "баламутит" здесь ситуацию уходящий президент Порошенко: именно он провоцирует депутатов на сопротивление решениям своего оппонента по выборам.

"Это его "последние конвульсии". Порошенко по выдаче наград обогнал Виктора Януковича, и больше всего он выдал за период своей выборной кампании. Для Зеленского ситуация складывается не пагубная, потому что сейчас всё идёт на раскрутку его политического рейтинга. Сейчас его партию поддерживает уже 29% украинцев, хотя во время выборной кампании их было всего 15%. Зеленскому выгодно подождать, ему нужно, чтобы партия набрала стабильный рейтинг", - заявил эксперт в беседе с Nation News.