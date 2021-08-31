"Радость между ног" подвела мэра Железноводска: дискуссия дошла до оскорблений

В Ставрополье мэр назвал туристов "ханжами" и "быдлом" из-за критики города-курорта. А началась серия оскорблений на фоне выбора лозунга курорта. Мэр Железноводска предложил вариант: "Радость между ног".

Глава Железноводска Евгений Моисеев, отвечая на комментарий одной из своих подписчиц, был резок. Женщина, оставившая комментарий, оказалась туристкой, приехавшей в Железноводск. Её не устроило состояние города. А мэру не понравился комментарий дамы. Но обо всём по порядку.

Моисеев призвал подписчиков выбрать лозунг для "лучшего велосипедного курорта" - естественно, Железноводска. Мэру понравился вариант "Радость между ног". Потому что это "интересная синергия лозунга, да и самого курорта":

"Ведь Железноводск давно является сильным урологическим курортом, а велосипед тоже еще как помогает в этом деле!" - пояснил мэр.

Туристка в ответ написала, что Железноводск уже не тот. Курорт "потерял свою привлекательность, свой шик, стал подобен обыкновенным городам любой области". Моисеева такой лозунг не устроил. Он ответил грубо:

"Недорогая наша "быдло-недо-бедно" озабоченная и потерянная душа — обходите наш город-курорт стороной. Здесь не место озабоченным неудачникам".

Надо сказать, что мнения подписчиков на странице мэра в Instagram разделились. Ряд пользователей считают, что предложенный лозунг неплох. Другие настаивают, что он слишком пошлый.