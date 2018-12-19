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"Радиоактивный пепел. Как и говорили": Одна российская подлодка оказалась способна уничтожить десятки городов в США
19 декабря 2018, 20:24 • 187 • Политика
"Юрий Долгорукий", одна единственная российская субмарина класса "Борей", способна уничтожить ядерными ракетами "Булава" десятки американских городов, заявили эксперты портала We Are The Mighty. "Радиоактивный пепел. Как и говорили", — добавил к этому политический обозреватель и журналист Армен Гаспарян.
"Юрий Долгорукий" переносит на борту 16 ракет с ядерными боеголовками "Булава". Поскольку каждая такая ракета расщепляется в полете на несколько боеголовок, это значит, что субмарина способна выпустить по американским городам и военным объектам 96 боеголовок.
Этого достаточно, чтобы уничтожить и Пентагон, и многие иные ключевые объекты гражданской и военной инфраструктуры США. Кроме того, We Are The Mighty напоминает, что дальность действия ракеты "Булава" равняется примерно 9 тысячам километров.
Это означает, что лодка может подняться на поверхность в районе Гавайских островов в Тихом океане и нанести оттуда удар уже по атлантическому побережью Штатов. Пущенные ей боеголовки будут способны достичь Нью-Йорка и Вашингтона.
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