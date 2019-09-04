"Радикалы плюс ядерный арсенал": Экс-глава Пентагона назвал "самую опасную страну" в мире

Об этом Мэттис рассуждает в своей новой книге. На ее страницах он решил рассказать, какую из стран, с которыми он имел дело в бытность свою главой Пентагона (в отставку он отправился в прошлом году), можно назвать самой опасной.

По мнению писателя, это несомненно Пакистан. Бывший военный объясняет свой выбор тем, что пакистанское общество весьма радикально настроено. При этом в стране наращивают объемы ядерного вооружения.

При этом Мэттис заявил, что его мнение поддерживают и сами пакистанские военные. Он призвал общество сконцентрироваться на вопросах о контроле ядерного оружия и его нераспространения, пишет РИА Новости.