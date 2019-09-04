Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Так что же сказал Марк Карни?
Напал сзади - и головой в пол: Зеленского призвали приструнить секретаря-"р...
"Зеленский - президент страны ВАРВАРОВ!": Кедми ОТКРОВЕННО о Второй ми...
БEСЛAН / РЫЦАРЬ ДЕТСТВА / ВЯЧЕСЛАВ БОЧАРОВ / ГЕРОЙ РОССИИ / БОЛЬШОЕ ИНТЕРВЬЮ
Главная / Политика

"Радикалы плюс ядерный арсенал": Экс-глава Пентагона назвал "самую опасную страну" в мире

04 сентября 2019, 03:54  •  59 • Политика
Экс-глава Пентагона Джеймс Мэттис назвал, какую страну он считает самой опасной в мире – и ею оказался Пакистан. Как объяснил американец, пакистанское общество крайне радикализировано, плюс наращивается ядерный арсенал.
Об этом Мэттис рассуждает в своей новой книге. На ее страницах он решил рассказать, какую из стран, с которыми он имел дело в бытность свою главой Пентагона (в отставку он отправился в прошлом году), можно назвать самой опасной.
По мнению писателя, это несомненно Пакистан. Бывший военный объясняет свой выбор тем, что пакистанское общество весьма радикально настроено. При этом в стране наращивают объемы ядерного вооружения.
При этом Мэттис заявил, что его мнение поддерживают и сами пакистанские военные. Он призвал общество сконцентрироваться на вопросах о контроле ядерного оружия и его нераспространения, пишет РИА Новости.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



59
Источник
Похожие новости
04 сентября 2019, 03:54
"Полвека репрессий": Болгарские дипломаты неприятно удивили российских словами о роли СССР в победе над нацистами
03 сентября 2019, 18:09
Эксперт назвал лучшие валюты-убежища для рубля
04 сентября 2019, 00:39
Лишний выходной уйдет на поиск работы: Жириновский поддержал четырехдневную рабочую неделю
04 сентября 2019, 00:39
Нежизнеспособный список Навального: Эксперты не верят в "Умное голосование"
04 сентября 2019, 00:39
"Армия депутатов болтает, а дети мерзнут": Чиновникам Удмуртии устроили разнос за "длинные языки"
03 сентября 2019, 18:09
Песков заявил об отсутствии данных о встрече «нормандской четверки»
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
28 августа 2019, 09:24
"Эти "мрii" оставьте обслуге": Волкер поставил ультиматум России и нарвался на ответный в соцсети
30 августа 2019, 03:39
"Принципиальный вопрос": Ещё одна страна отказала Польше из солидарности с Россией
31 августа 2019, 08:39
Боевой «Катран»: какими возможностями будет обладать новейший российский корабельный вертолёт
01 сентября 2019, 20:39
"Та иди уже ты": "Изгнание" Порошенко из Рады вызвало хохот в Сети
29 августа 2019, 04:39
«Высокоэффективный комплекс»: почему в США считают российские ЗРПК «Панцирь» угрозой для своей авиации
03 сентября 2019, 08:24
Почему в деле о крушении «Боинга» Малайзия оказалась на стороне России
01 сентября 2019, 14:09
"Россия обкатывает модель возвращения Украины": Киевский эксперт испугался визита Шойгу в Молдавию
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.