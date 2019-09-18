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"Ради жизни граждан": Киев заявил о подготовке к отводу сил, но с одним условием
18 сентября 2019, 15:39 • 84 • Политика
В Киеве заявили о подготовке к отводу сил вдоль всей линии соприкосновения. "Ради жизни наших граждан", - прокомментировала украинская сторона и назвала одно условие: "Все будет зависеть от зеркальных действий с противоположной стороны".
Стало известно о том, что в зоне проведения карательной операции против Донбасса проходит подготовка к отводу украинских войск вдоль всей линии фронта. Информацию об этом сообщает так называемая "Операция объединенных сил" в Facebook.
По словам командующего операцией Владимира Кравченко, уже сейчас идут необходимые подготовительные мероприятия по отводу войск. Он также отмечает, что такая задача была поставлена руководством Украины.
"Мы к этому готовы ради улучшения жизни наших граждан, - заявляет Кравченко. - Но все будет зависеть от зеркальных действий с противоположной стороны".
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