"Ради жизни граждан": Киев заявил о подготовке к отводу сил, но с одним условием

Стало известно о том, что в зоне проведения карательной операции против Донбасса проходит подготовка к отводу украинских войск вдоль всей линии фронта. Информацию об этом сообщает так называемая "Операция объединенных сил" в Facebook.

По словам командующего операцией Владимира Кравченко, уже сейчас идут необходимые подготовительные мероприятия по отводу войск. Он также отмечает, что такая задача была поставлена руководством Украины.

"Мы к этому готовы ради улучшения жизни наших граждан, - заявляет Кравченко. - Но все будет зависеть от зеркальных действий с противоположной стороны".