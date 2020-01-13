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"Ради сохранения стабильности в стране": Президент Абхазии подал в отставку

13 января 2020, 11:54  •  85 • Политика
Президент Абхазии Рауль Хаджимба подал в отставку. "Ради сохранения стабильности в стране", - заявил, сообщая об этом, вице-президент республики Аслан Барциц.
Соответствующее заявление Барциц зачитал ранее перед оппозиционерами.
Позднее факт своей отставки подтвердил в беседе с "Интерфаксом" сам Рауль Хаджимба. "Да, я ушёл", - заявил он.
Напомним, по итогам второго тура выборов победу одержал действующий глава государства Рауль Хаджимба, набравший более 47% голосов. Это не устроило оппозицию, которая считает, что победитель должен набрать более 50% голосов.
Конфликт привёл к тому, что парламент Абхазии призвал Рауля Хаджимбу покинуть пост главы государства, однако тот отказался, согласившись на переговоры с оппозицией.

Штурм довёл до отмены выборов

В минувший четверг, 9 января, в Сухуме состоялась крупная акция протеста, в ходе которой митингующие предприняли попытку захватить здание администрации президента Абхазии.
По итогам второго тура выборов победу одержал действующий глава государства Рауль Хаджимба, набравший более 47% голосов. Это не устроило оппозицию, которая считает, что победитель должен набрать более 50% голосов.
Конфликт привёл к тому, что парламент Абхазии призвал Рауля Хаджимбу покинуть пост главы государства, однако тот отказался, согласившись на переговоры с оппозицией.
Верховный суд Абхазии удовлетворил жалобу кандидата в президенты от оппозиционной партии "Амцахара" Алхаса Квицинии и отменил решение Центризбиркома об итогах выборы главы государства, назначив повторные выборы.

"Украдены символы госвласти"

В Сухуме протестующие, недовольные нынешней властью, ворвались в администрацию президента Абхазии. Они разграбили находящуюся здесь оружейную комнату. Председатель Совета безопасности Абхазии Мухаммед Килба заявил о ЧП в администрации президента.
"Вскрыты все кабинеты. Украдены символы государственной власти", - сообщил Мухаммед Килба. Он также добавил, что часть оружия оказалась на руках у протестующих. "Ведутся переговоры. Уже вернули пять единиц, но их намного больше", - отметил председатель Совбеза.

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