"Ради сохранения стабильности в стране": Президент Абхазии подал в отставку

Соответствующее заявление Барциц зачитал ранее перед оппозиционерами.

Позднее факт своей отставки подтвердил в беседе с "Интерфаксом" сам Рауль Хаджимба. "Да, я ушёл", - заявил он.

Напомним, по итогам второго тура выборов победу одержал действующий глава государства Рауль Хаджимба, набравший более 47% голосов. Это не устроило оппозицию, которая считает, что победитель должен набрать более 50% голосов.

Конфликт привёл к тому, что парламент Абхазии призвал Рауля Хаджимбу покинуть пост главы государства, однако тот отказался, согласившись на переговоры с оппозицией.

Штурм довёл до отмены выборов

В минувший четверг, 9 января, в Сухуме состоялась крупная акция протеста, в ходе которой митингующие предприняли попытку захватить здание администрации президента Абхазии.

По итогам второго тура выборов победу одержал действующий глава государства Рауль Хаджимба, набравший более 47% голосов. Это не устроило оппозицию, которая считает, что победитель должен набрать более 50% голосов.

Конфликт привёл к тому, что парламент Абхазии призвал Рауля Хаджимбу покинуть пост главы государства, однако тот отказался, согласившись на переговоры с оппозицией.

Верховный суд Абхазии удовлетворил жалобу кандидата в президенты от оппозиционной партии "Амцахара" Алхаса Квицинии и отменил решение Центризбиркома об итогах выборы главы государства, назначив повторные выборы.

"Украдены символы госвласти"

В Сухуме протестующие, недовольные нынешней властью, ворвались в администрацию президента Абхазии. Они разграбили находящуюся здесь оружейную комнату. Председатель Совета безопасности Абхазии Мухаммед Килба заявил о ЧП в администрации президента.

"Вскрыты все кабинеты. Украдены символы государственной власти", - сообщил Мухаммед Килба. Он также добавил, что часть оружия оказалась на руках у протестующих. "Ведутся переговоры. Уже вернули пять единиц, но их намного больше", - отметил председатель Совбеза.