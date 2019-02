"Ради борьбы с гуманитарным кризисом": Трамп подписал декларацию о введении режима ЧП

Дональлд Трамп подписал документ, которым вводится режим ЧП на границе с Мексикой из-за массовой нелегальной иммиграции.

Об этом сообщила в своём микроблоге в Twitter секретарь американского лидера Сара Сандерс, опубликовав фотографию Трампа за столом в Овальном кабинете Белого дома.

"Президент подписывает декларацию о национальном режиме ЧП для борьбы с кризисом с национальной безопасностью и гуманитарным кризисом на южной границе", - написала она.

Таким образом, Трамп теперь сможет получить необходимые для возведения стены на границе с Мексикой 8 миллиардов долларов в обход конгресса.

President @realDonaldTrump signs the Declaration for a National Emergency to address the national security and humanitarian crisis at the Southern Border. pic.twitter.com/0bUhudtwvS